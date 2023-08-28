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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات سوبارو XV الجديدة في مصر | صور

سوبارو XV
سوبارو XV

تعزز شركة سوبارو اليابانية من تواجدها داخل السوق المصري، عبر النسخة الشهيرة امبريزا من فئة السيدان، والنسخة الرياضية الشهيرة من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام XV، والتي تأتي عبر 3 فئات من التجهيزات مع تقنية الدفع الكلي للعجلات.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية لجميع فئات السيارة سوبارو XV في مصر، واستعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

 سوبارو XV

مواصفات السيارة سوبارو XV

 

  • فرامل مانعة للانغلاق ABS.
  • فرامل EBD.
  • نظام الثبات الالكتروني ESP.
  • نظام مراقبة الجر TCS.
  • مساعدة تجاوز المرتفعات HLA.
  • نظام إيموبليزر ضد السرقة.
  • مثبت سرعة.
  • حساسات ركن وكاميرا.
  • شاشة 8 بوصة لعرض الوسائط المتعددة.
 سوبارو XV
  • نظام صوتي ترفيهي مع عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • مرايات وزجاج كهربائي التحكم.
  • قفل مركزي للابواب.
  • ناقل حركة اوتوماتيك من 5 سرعات.
  • محرك 1600 سي سي تيربو.
  • القوة الاجمالية 114 حصان و150 نيوتن/متر.
  • تقنية الدفع الرباعي للعجلات وسرعة قصوى تصل إلى 175 كم/س.
  • وقت التسارع يبلغ 13.9 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من النقطة 0.
  • يقدر متوسط استهلاك السيارة للوقود بنسبة 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.
 سوبارو XV

الاسعار الرسمية لجميع فئات سوبارو XV بالسوق المصري

 

الفئة الاولى FULL OPTION محرك 1600 CC بسعر 1,099,900 جنيه.

الفئة الثانية  PREMIUM محرك 1600 CC بسعر 1,199,900 جنيه.

الفئة الثالثة LUXURY محرك 1600 CC بسعر 1,299,900 جنيه.

 سوبارو XV
سوبارو سوبارو XV اسعار سوبارو XV فئات سوبارو XV السوق المصري الأسعار الرسمية

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