سعر سوبارو إمبريزا .. اعرف وصلت كام

واصلت إصدارات شركة سوبارو المطروحة داخل السوق المصري، زيادتها السعرية من جديد، بعد ان ارتفعت اسعار السيارة امبريزا موديل 2022 بقيمة اجمالية قدرها 100 الف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المقدمة محليًا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة سوبارو إمبريزا بعد زيادات اغسطس 2023 بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

سوبارو إمبريزا

مواصفات السيارة سوبارو إمبريزا

تضم السيارة سوبارو إمبريزا شاشة تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وايقاف المحرك، مكييف هواء أوتوماتيك، فرامل يد كهربائية، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، وفرامل ABS و EBD، ونظام الوسائد الهوائية.

سوبارو إمبريزا

وتأتي السيارة سوبارو إمبريزا بجنوط 16 بوصة، مع امكانية دخول السيارة بدون مفتاح، وزر تشغيل وايقاف المحرك، وناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 114 حصانا، و 150 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، ووقت للتسارع يقدر بـ 12.6 ثانية للانطلاق من النقطة 0 وصولاً لـ 100 كيلومتر/ساعة، و 5.9 لتر من الوقود لمواصلة مسافات قدرها 100 كيلومتر.

سوبارو إمبريزا

اسعار السيارة سوبارو إمبريزا الجديدة في السوق المصري بعد زيادات اغسطس 2023

يبلغ السعر الرسمي الحالي للسيارة سوبارو إمبريزا نحو مليون جنيه بدلاً من 900 الف جنيه، بعد زيادة اجمالية قدرها 100 الف جنيه.