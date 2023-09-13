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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوفربرايس جديد علي سوبارو XV

سوبارو XV موديل 2022
سوبارو XV موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري

جميع أسعار السيارات شهدت ظاهرة الأوفر برايس ، حيث أنه تم إضافة قيمة مالية على السعر الأساسي للسيارة ، وذلك نتيجة عدة أزمات شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا وكان منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات، وذلك أدي الي تقلص أعداد السيارات لدي الوكلاء والموزعين مع إضافة قيمة مالية علي سعر السيارة الأصلي " الأوفر برايس ".

سوبارو XV موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سوبارو XV موديل 2022 ، وتنتمي XV  الي فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية :

سوبارو XV موديل 2022 

- مميزات الأمان بـ سوبارو XV

تحتوي سيارة سوبارو XV موديل 2022 الكروس أوفر علي العديد من مواصفات السلامة والأمان منها، أحزمة أمان، ومثبت سرعة، وقفل مركزي، ووسائد هوائية، و ESP ، و نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

- محرك سوبارو XV الكورس أوفر

سوبارو XV موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري

سعة خزان وقود سيارة سوبارو XV الكروس أوفر موديل 2022 يصل الي 63 لتر، وتحتاج الي 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة تصل الي 13.9 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتخرج قوة 114 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 175 كم/ساعة .

- الأوفر برايس علي سعر سوبارو XV

مقصورة سوبارو XV موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري

يصل سعر سيارة سوبارو XV موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري الي مليون و 300 ألف جنيه، ولكنها تباع حاليا بالسوق المصري بعد وضع الأوفر برايس عليها بسعر مليون و 570 ألف جنيه، بفارق سعر يصل الي 270 ألف جنيه.

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