بسعر جديد .. سوبارو XV تبدأ من مليون و100 ألف جنيه

ارتفعت أسعار السيارة سوبارو XV من جديد داخل السوق المصري، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 100 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، لتبدأ أسعارها الرسمية الآن من مليون و100 ألف جنيه.

وفي هذا السياق، يقدم موقع "صدى البلد"، الأسعار الرسمية للسيارة سوبارو XV في السوق المصري، وأبرز مواصفاتها الفنية.

سوبارو XV

مواصفات السيارة سوبارو XV

تضم السيارة سوبارو XV عددا من التجهيزات، ومنها، مثبت سرعة، نظام إيموبليزر، فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام الثبات الالكتروني ESP، توزيع الكتروني للفرامل EBD، نظام المساعدة على صعود التلال HLA، ومتابعة ضغط الإطارات، ونظام الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية.

سوبارو XV

وتحتوي أيضا على حساسات ركن خلفية، و كاميرا خلفية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، إمكانية تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، ونظام صوتي ترفيهي، وشاشة 9 بوصة تعمل باللمس، وحساسات ركن خلفية مدعومة بكاميرا، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

سوبارو XV

وتتمتع السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، مع إمكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13.9 ثانية، وقوة اجمالية قدرها 114 حصان، و 150 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى نسبة استهلاك للبنزين قدرها 6.5 لتر لكل 100 كم.

سوبارو XV

اعرف الأسعار الجديدة للسيارة سوبارو XV بعد زيادات أغسطس 2023 داخل السوق المصري

الفئة الأولى سوبارو XV بسعر مليون و100 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه.

الفئة الثانية سوبارو XV بسعر مليون و199 ألف جنيه بدلاً من مليون و99 ألف جنيه.

الفئة الثالثة سوبارو XV بسعر مليون و299 ألف جنيه بدلاً من مليون و199 ألف جنيه.