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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصل مليونًا و200 ألف .. سيارات جديدة متوافرة للبيع | صور

من مليون لـ مليون
من مليون لـ مليون و 200 ألف ..سيارات جديدة متوافرة للبيع

يتوافر داخل سوق السيارات المصري باقة من السيارات الجديدة موديل 2022 ، التي بحث عنها أغلب المواطنين المصريين ، وذلك لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة ، بالإضافة الي أن هذه السيارات تحتوي علي وسائل أمان متقدمة ومن ضمن هذه السيارات  سوبارو امبريزا ، وسكودا اوكتافيا ، وهوندا سيتى، وام جى اتش اس، ودى اس DS7 .

سكودا وBMW وتويوتا.. 5 سيارات كروس أوفر جديدة

نادرة للشباب.. هوندا سيتي أوتوماتيك بسعر مغرٍ| صور

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات جديدة متوافرة موديل 2022 بالسوق المصرية:


1- سوبارو امبريزا موديل 2022

زودت سيارة سوبارو امبريزا بمحرك سعة 1600 سي سي ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.6 ثانية، وتحتاج الي 5.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتخرج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وقوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 179 كم/ساعة .

 سوبارو امبريزا موديل 2022

تباع سيارة سوبارو امبريزا موديل 2022 السيدان داخل سوق السيارات المصرية بسعر 999 ألف جنيه .

2- سكودا اوكتافيا A8

تستخدم سكودا اوكتافيا A8 موديل 2022 ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9 ثوان، وتحتاج الي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 45 لتر ، وتنتج قوة 150 حصان، وعزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وتصل سرعة سكودا اوكتافيا A8 القصوى الي 223 كم/ساعة .

سكودا اوكتافيا A8

تتوافر سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

3- ام جى اتش اس الـ SUV

تتسارع سيارة ام جى اتش اس من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.6 ثانية، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران يصل الي 169 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة ، ويصل سعة خزان وقوده الي 55 لتر .

ام جى اتش اس الـ SUV

سعر سيارة ام جى اتش اس موديل 2022 الرسمي بالسوق المصرية يصل الي مليون و 149 ألف جنيه .

4- هوندا سيتي السيدان

عزم دوران سيارة هوندا سيتي السيدان يصل الي 145 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتخرج قوة 121 حصان، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، ويصل سعة خزان وقوده الي 40 لتر .

 هوندا سيتي السيدان

يبلغ سعر هوندا سيتي السيدان موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري مليون و 160 ألف جنيه .

5- دى اس DS7  موديل 2022

تحتاج سيارة دى اس DS7 الـ SUV لـ 6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية، وتنتج قوة تصل الي 165 حصان، وعزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 220 كم/ساعة .

 دى اس DS7  موديل 2022

تتواجد سيارة دى اس DS7 موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 200 ألف جنيه للفئة الأولي .

 

سوبارو امبريزا موديل 2022 سكودا اوكتافيا A8 ام جى اتش اس الـ SUV هوندا سيتى السيدان دى اس DS7 موديل 2022 السيارات الجديدة موديل 2022

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