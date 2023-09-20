سيارة "Lotus" الرياضية تظهر لأول مره بمصر خلال أيام

أعلن وكيل سيارات "Lotus" الإنجليزية، أن جميع طرازات الشركة الإنجليزية ستتوافر بالسوق المصري لأول مرة في نهاية الأسبوع الجاري ، وهي عبارة عن سيارات سوبر رياضية مقدمة من شركة لوتس .

سيارات شركة "Lotus" الإنجليزية

بالإضافة الي أن شركة لوتس الإنجليزية تنتج جميع فئات السيارات وتقدم سيارات تعمل بالبنزين و الكهرباء ، وتنتج أيضا سيارات رياضية متعدة الاستخدامات .

سيارات شركة "Lotus" الإنجليزية

مقصورة احد سيارات شركة "Lotus" الإنجليزية

حتي الآن لم يتم الكشف عن نسخ السيارات التي ستتوافر بمصر بنهاية هذا الأسبوع ، ولكن الشركة تقدم سيارة Lotus Evija السوبر رياضية ، التي تنتج قوة 2000 حصان، بالإضافة الي سيارة Eletre التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الكهربائية وتنتج قوة 900 حصان .

سيارات شركة "Lotus" الإنجليزية

والجدير بالذكر أن شركة "Lotus" الإنجليزية ستقوم بتقديم سيارة Envya السيدان ، والتي سيتم الكشف عنها رسميا في عام 2024 .