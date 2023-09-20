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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة "Lotus" الرياضية تظهر لأول مره بمصر خلال أيام

سيارات شركة Lotus
سيارات شركة Lotus الإنجليزية

أعلن وكيل سيارات "Lotus" الإنجليزية، أن جميع طرازات الشركة الإنجليزية ستتوافر بالسوق المصري لأول مرة في نهاية الأسبوع الجاري ، وهي عبارة عن سيارات سوبر رياضية مقدمة من شركة لوتس .

سيارات شركة "Lotus" الإنجليزية

بالإضافة الي أن شركة لوتس الإنجليزية تنتج جميع فئات السيارات وتقدم سيارات تعمل بالبنزين و الكهرباء ، وتنتج أيضا سيارات رياضية متعدة الاستخدامات .

سيارات شركة "Lotus" الإنجليزية

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مقصورة احد سيارات شركة "Lotus" الإنجليزية

حتي الآن لم يتم الكشف عن نسخ السيارات التي ستتوافر بمصر بنهاية هذا الأسبوع ، ولكن الشركة تقدم سيارة Lotus Evija السوبر رياضية ، التي تنتج قوة 2000 حصان، بالإضافة الي سيارة Eletre التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الكهربائية وتنتج قوة 900 حصان .

سيارات شركة "Lotus" الإنجليزية

والجدير بالذكر أن شركة "Lotus" الإنجليزية ستقوم بتقديم  سيارة Envya السيدان ، والتي سيتم الكشف عنها رسميا في عام 2024 .

Lotus طرازات الشركة الإنجليزية الشركة الانجليزية سيارات سوبر رياضية سيارات تعمل بالبنزين سيارة Eletre سيارة Envya السيدان سيارة Envya Lotus Evija السوبر رياضية Lotus Evija

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