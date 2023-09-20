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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شبابية.. بروتون واجا أوتوماتيك بسعرٍ مغرٍ| صور

بروتون واجا موديل
بروتون واجا موديل 2006

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات الكثير من طرازات السيارات المستعملة ، ومن ضمنها إصدارات الصانع الماليزي التي نالت علي مكانة كبيرة لدى المصريين بفضل ما تمتلكه من مميزات، بالإضافة إلى محركاتها المميزة، واتجه المواطنون إلى سوق المستعمل؛ بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه .

 بروتون واجا موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

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ويعرض موقع "صدى البلد" الإخباري سعر بروتون واجا موديل 2006 ، وتنتمي إلى فئة السيارات السيدان

 بروتون واجا موديل 2006 داخل سوق السيارات

- محرك بروتون واجا

 بروتون واجا موديل 2006 

تحصل بروتون واجا موديل 2006 علي قوتها من محرك سعة 1600سي سي ، وتباع باللون الرمادي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 كم/ساعة ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، ويوجد بها دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية حتي عام 2025 .

- مواصفات واجا موديل 2006

مقصورة  بروتون واجا موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تحتوي سيارة بروتون واجا السيدان علي العديد من المميزات منها إضاءة أمامية، ومصابيح ضباب أمامية ، وشبكة أمامية يتوسطها شعار الشركة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس اللون ، وتم تثبيت شعار بروتون  علي الحقيبة الخلفية للسيارة ، وتم تثبيت جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة ، وبها فتحة سقف خارجية .

- سعر بروتون واجا الماليزية

 بروتون واجا موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تتوافر سيارة  بروتون واجا موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

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