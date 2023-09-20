أسعار رينو أوسترال و ميجان بعد انضمامهما لـ مبادرة المصريين بالخارج

انضم وكيل رينو بمصر للمشاركة في مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج ؛ دعما لقرار مجلس الوزراء المصري باستيراد السيارات من الخارج للمغتربين .
وأعلن وكيل رينو عن ضم طرازين من إصدارات الشركة؛ للمشاركة بالمبادرة وهما رينو ميجان و رينو أوسترال ، وذلك لأنهما خيارا مثاليا، كما كشف عن أسعارهما داخل جمهورية مصر العربية .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار رينو أوسترال و ميجان بعد انضمامهم لـ مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج
1- رينو اوسترال موديل 2023
قوة سيارة رينو اوسترال تصل الي 160 كم/ساعة ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.7 ثانية، وتخرج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، ويل سعة خزان وقودها الي 55 لتر ، ويصل سعه محركها الي 1300 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .
- أسعار رينو أوسترال
الفئة الأولي تباع بسعر مليون و390 ألف جنيه .
الفئة الثانية تباع بسعر مليون و490 ألف جنيه .
الفئة الثالثة تباع بسعر مليون و590 ألف جنيه .
الفئة الرابعة تباع بسعر مليون و660 ألف جنيه .
الفئة الخامسة تباع بسعر مليون و690 ألف جنيه .
2- رينو ميجان موديل 2023
تستمد رينو ميجان موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنقل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتنتج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وتخرج عزم دوران يصل الي 150 حصان، وتتسارع رينو ميجان من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لترا .
- أسعار رينو ميجان
الفئة الأولي تباع بسعر مليون و150 ألف جنيه، بدلاً من مليون و25 ألف جنيه، بزيادة 125 ألف جنيه.
الفئة الثانية تباع بسعر مليون و210 آلاف جنيه .
الفئة الثالثة تباع بسعر مليون و230 ألف جنيه .
الفئة الرابعة تباع بسعر مليون و260 ألف جنيه، بدلاً من مليون و80 ألف جنيه، بزيادة 180 ألف جنيه .
الفئة الخامسة تباع بسعر مليون و299 ألف جنيه، بدلاً من مليون و205 آلاف جنيه، بزيادة 94 ألف جنيه.