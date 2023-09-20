أسعار رينو أوسترال و ميجان بعد انضمامهما لـ مبادرة المصريين بالخارج

انضم وكيل رينو بمصر للمشاركة في مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج ؛ دعما لقرار مجلس الوزراء المصري باستيراد السيارات من الخارج للمغتربين .

وأعلن وكيل رينو عن ضم طرازين من إصدارات الشركة؛ للمشاركة بالمبادرة وهما رينو ميجان و رينو أوسترال ، وذلك لأنهما خيارا مثاليا، كما كشف عن أسعارهما داخل جمهورية مصر العربية .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار رينو أوسترال و ميجان بعد انضمامهم لـ مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج

رينو اوسترال موديل 2023

1- رينو اوسترال موديل 2023

قوة سيارة رينو اوسترال تصل الي 160 كم/ساعة ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.7 ثانية، وتخرج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، ويل سعة خزان وقودها الي 55 لتر ، ويصل سعه محركها الي 1300 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- أسعار رينو أوسترال

رينو اوسترال موديل 2023

الفئة الأولي تباع بسعر مليون و390 ألف جنيه .

الفئة الثانية تباع بسعر مليون و490 ألف جنيه .

الفئة الثالثة تباع بسعر مليون و590 ألف جنيه .

الفئة الرابعة تباع بسعر مليون و660 ألف جنيه .

الفئة الخامسة تباع بسعر مليون و690 ألف جنيه .

2- رينو ميجان موديل 2023

رينو ميجان موديل 2023

تستمد رينو ميجان موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنقل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتنتج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وتخرج عزم دوران يصل الي 150 حصان، وتتسارع رينو ميجان من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لترا .

- أسعار رينو ميجان

رينو اوسترال موديل 2023

الفئة الأولي تباع بسعر مليون و150 ألف جنيه، بدلاً من مليون و25 ألف جنيه، بزيادة 125 ألف جنيه.

الفئة الثانية تباع بسعر مليون و210 آلاف جنيه .

الفئة الثالثة تباع بسعر مليون و230 ألف جنيه .

الفئة الرابعة تباع بسعر مليون و260 ألف جنيه، بدلاً من مليون و80 ألف جنيه، بزيادة 180 ألف جنيه .

الفئة الخامسة تباع بسعر مليون و299 ألف جنيه، بدلاً من مليون و205 آلاف جنيه، بزيادة 94 ألف جنيه.