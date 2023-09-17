الفرق بين رينو سانديرو وسوزوكي سويفت الهاتشباك |بالأسعار

ينتشر داخل السوق المصرية للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2022، ودائمًا ما يبحث الشباب عن سيارات تناسبهم ويوجد بها جميع أنواع التكنولوجيا اللازمة لراحة السائق ، وزيادة أمان الركاب ، وتتوافر هذه التكنولوجيات الحديثة داخل فئة السيارات الهاتشباك الرياضية .

سوزوكي سويفت موديل 2022

- محرك سوزوكي سويفت

تتسارع سيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 الهاتشباك من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.9 ثانية، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1200 سي سي ، وتستهلك من الوقود 6.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 37 لتراً، وتخرج قوة 84 حصانا، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- أسعار سوزوكي سويفت

سوزوكي سويفت موديل 2022

الفئة الأولي من سوزوكي سويفت موديل 2022 تباع بسعر 570 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سوزوكي سويفت موديل 2022 تباع بسعر 590 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سوزوكي سويفت موديل 2022 تباع بسعر 605 آلاف جنيه .

الفئة الرابعة من سوزوكي سويفت موديل 2022 تباع بسعر 625 ألف جنيه .

- محرك رينو سانديرو الهاتشباك

رينو سانديرو الهاتشباك موديل 2022

تحتاج سيارة رينو سانديرو الهاتشباك من الوقود 7.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.3 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتراً، وتنتج قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة ، وتنتج عزم دوران يصل الي 148 نيوتن/متر.

- أسعار رينو سانديرو الهاتشباك

رينو سانديرو الهاتشباك موديل 2022

تتوافر سيارة رينو سانديرو الهاتشباك موديل 2022 داخل سوق السيارات المصرية بفئة واحدة يصل سعرها إلى 615 ألف جنيه .