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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الفرق بين رينو سانديرو وسوزوكي سويفت الهاتشباك |بالأسعار

الفرق بين رينو سانديرو
الفرق بين رينو سانديرو و سوزوكي سويفت الهاتشباك

ينتشر داخل السوق المصرية للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2022، ودائمًا ما يبحث الشباب عن سيارات تناسبهم ويوجد بها جميع أنواع التكنولوجيا اللازمة لراحة السائق ، وزيادة أمان الركاب ، وتتوافر هذه التكنولوجيات الحديثة داخل فئة السيارات الهاتشباك الرياضية .

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سوزوكي سويفت موديل 2022

- محرك سوزوكي سويفت  

تتسارع سيارة  سوزوكي سويفت  موديل 2022 الهاتشباك من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.9 ثانية، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1200 سي سي ، وتستهلك من الوقود 6.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 37 لتراً، وتخرج قوة 84 حصانا، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- أسعار سوزوكي سويفت  

سوزوكي سويفت موديل 2022

الفئة الأولي من سوزوكي سويفت موديل 2022 تباع بسعر 570 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سوزوكي سويفت موديل 2022 تباع بسعر 590 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سوزوكي سويفت موديل 2022 تباع بسعر 605 آلاف جنيه .

الفئة الرابعة من سوزوكي سويفت موديل 2022 تباع بسعر 625 ألف جنيه .

- محرك رينو سانديرو الهاتشباك

رينو سانديرو الهاتشباك موديل 2022

تحتاج سيارة رينو سانديرو الهاتشباك من الوقود 7.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.3 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتراً، وتنتج قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة ، وتنتج عزم دوران يصل الي 148 نيوتن/متر.

- أسعار رينو سانديرو الهاتشباك

رينو سانديرو الهاتشباك موديل 2022

تتوافر سيارة رينو سانديرو الهاتشباك موديل 2022 داخل سوق السيارات المصرية بفئة واحدة يصل سعرها إلى 615 ألف جنيه .

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