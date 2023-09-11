بأسعار مليونية.. مقارنة بين سوزوكي فرونكس وجراند فيتارا

تنتشر جميع إصدارات شركة سوزوكي داخل السوق المصري للسيارات ، ونالت جميع إصدارتها علي ثقة واهتمام من قبل المواطنين المصريين، وذلك لما توفره هذه السيارات من أداء بفضل محركاتها القوة ، بالإضافة الي إنها سيارات اعتمادية.
عادت سوزوكي الآن من جديد لتقديم طرازين من سياراتها الذين يعملون بقوة الدفع الرباعي ومنهم سيارة جراند فيتارا ، وفرونكس التي تظهر بالسوق المصري لأول مرة :
- يعرض موقع صدى البلد مقارنة بين سوزوكي فرونكس و جراند فيتارا المتوافرين الآن بالسوق المصري للسيارات الجديدة :
1- سوزوكي جراند فيتارا
تحصل سيارة سوزوكي جراند فيتارا علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، ينتج قوة 105 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .
- أسعار جراند فيتارا
الفئة الأولي من سيارة سوزوكي جراند فيتارا تباع بسعر مليون و 499.900 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة سوزوكي جراند فيتارا تباع بسعر مليون و 549.900 ألف جنيه .
2- سوزوكي فرونكس الجديدة
زودت سيارة سوزوكي فرونكس الجديدة بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي ، ينتج قوة 105 حصان، وعزم دوران 1 38 نيوتن/متر، وتتصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .
- أسعار سوزوكي فرونكس
تباع الفئة الأولي من سيارة سوزوكي فرونكس بسعر مليون و 149 ألف جنيه .
تباع الفئة الثانية من سيارة سوزوكي فرونكس الجديدة بسعر مليون و 249 ألف جنيه .
تباع الفئة الثالثة من سيارة سوزوكي فرونكس الجديدة بسعر مليون و 299 ألف جنيه .