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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأسعار مليونية.. مقارنة بين سوزوكي فرونكس وجراند فيتارا

مقارنة بين سوزوكي
مقارنة بين سوزوكي فرونكس و جراند فيتارا

تنتشر جميع إصدارات شركة سوزوكي داخل السوق المصري للسيارات ، ونالت جميع إصدارتها علي ثقة واهتمام من قبل المواطنين المصريين، وذلك لما توفره هذه السيارات من أداء بفضل محركاتها القوة ، بالإضافة الي إنها سيارات اعتمادية.

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عادت سوزوكي الآن من جديد لتقديم طرازين من سياراتها الذين يعملون بقوة الدفع الرباعي ومنهم سيارة جراند فيتارا ، وفرونكس التي تظهر بالسوق المصري لأول مرة :


- يعرض موقع صدى البلد مقارنة بين سوزوكي فرونكس و جراند فيتارا المتوافرين الآن بالسوق المصري للسيارات الجديدة :

سوزوكي جراند فيتارا

1-  سوزوكي جراند فيتارا

تحصل سيارة سوزوكي جراند فيتارا علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، ينتج قوة 105 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .

- أسعار جراند فيتارا

سوزوكي جراند فيتارا

الفئة الأولي من سيارة سوزوكي جراند فيتارا تباع بسعر مليون و 499.900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكي جراند فيتارا تباع بسعر مليون و 549.900 ألف جنيه .

2- سوزوكي فرونكس الجديدة

 سوزوكي فرونكس

زودت سيارة سوزوكي فرونكس الجديدة  بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي ، ينتج قوة 105 حصان، وعزم دوران 1 38 نيوتن/متر، وتتصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .

- أسعار سوزوكي فرونكس

 سوزوكي فرونكس

تباع الفئة الأولي من سيارة سوزوكي فرونكس بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

تباع الفئة الثانية من سيارة سوزوكي فرونكس الجديدة بسعر مليون و 249 ألف جنيه .

تباع الفئة الثالثة من سيارة سوزوكي فرونكس الجديدة بسعر مليون و 299 ألف جنيه .

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