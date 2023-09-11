بأسعار مليونية.. مقارنة بين سوزوكي فرونكس وجراند فيتارا

تنتشر جميع إصدارات شركة سوزوكي داخل السوق المصري للسيارات ، ونالت جميع إصدارتها علي ثقة واهتمام من قبل المواطنين المصريين، وذلك لما توفره هذه السيارات من أداء بفضل محركاتها القوة ، بالإضافة الي إنها سيارات اعتمادية.



عادت سوزوكي الآن من جديد لتقديم طرازين من سياراتها الذين يعملون بقوة الدفع الرباعي ومنهم سيارة جراند فيتارا ، وفرونكس التي تظهر بالسوق المصري لأول مرة :



- يعرض موقع صدى البلد مقارنة بين سوزوكي فرونكس و جراند فيتارا المتوافرين الآن بالسوق المصري للسيارات الجديدة :

سوزوكي جراند فيتارا

1- سوزوكي جراند فيتارا

تحصل سيارة سوزوكي جراند فيتارا علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، ينتج قوة 105 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .

- أسعار جراند فيتارا

سوزوكي جراند فيتارا

الفئة الأولي من سيارة سوزوكي جراند فيتارا تباع بسعر مليون و 499.900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكي جراند فيتارا تباع بسعر مليون و 549.900 ألف جنيه .

2- سوزوكي فرونكس الجديدة

سوزوكي فرونكس

زودت سيارة سوزوكي فرونكس الجديدة بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي ، ينتج قوة 105 حصان، وعزم دوران 1 38 نيوتن/متر، وتتصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .

- أسعار سوزوكي فرونكس

سوزوكي فرونكس

تباع الفئة الأولي من سيارة سوزوكي فرونكس بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

تباع الفئة الثانية من سيارة سوزوكي فرونكس الجديدة بسعر مليون و 249 ألف جنيه .

تباع الفئة الثالثة من سيارة سوزوكي فرونكس الجديدة بسعر مليون و 299 ألف جنيه .