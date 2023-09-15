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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مين أحسن ..كيا سيراتو ولا رينو ميجان

كيا جراند سيراتو
كيا جراند سيراتو 2024 ورينو ميجان موديل 2023

عادت من جديد السيارة الشهيرة كيا سيراتو إلى السوق المصري بموديلات 2024، وتعد هذه النسخة منافسًا قويًا للكثير من السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان المطروحة في مصر، مثل النسخة الفرنسية وصاحبة الشعبية الكبيرة رينو ميجان موديل 2023.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مقارنة بين كيا جراند سيراتو 2024 والسيارة رينو ميجان موديل 2023، واستعراض احدث اسعارهم الرسمية في مصر.

كيا جراند سيراتو 2023

القدرات الفنية للسيارة كيا جراند سيراتو 2024 

 

  • محرك 1600 سي سي 4 سلندر.
  • قوة اجمالية 130 حصان.
  • عزم دوران 155 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك.
  • زمن التسارع من 0 لـ100 كم/ساعة خلال 11.6 ثانية.
  • استهلاك الوقود 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.
  • نوع الجر أمامي.
رينو ميجان 2023 

القدرات الفنية للسيارة رينو ميجان موديل 2023 

 

  • محرك 1600 سي سي.
  • قوة 115 حصان.
  • عزم دوران 156 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة CVT أوتوماتيك.
  • تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.
  • سرعة قصوى 180 كيلومتر/ساعة.
  • استهلاك للوقود 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

  • محرك 1300 سي سي "تيربو".
  • قوة 150 حصان.
  • 240 نيوتن/متر من عزم الدوران.
  • ناقل حركة من 7 سرعات.
  • تسارع من 0 وصولاً لـ 10كم/س خلال 9.5 ثانية.

 

الاسعار الرسمية لـ كيا جراند سيراتو 2023 ورينو ميجان 2023 في مصر 

 

كيا جراند سيراتو 2023

اسعار كيا جراند سيراتو 2024 

 

الفئة الاولى بسعر 1,119,900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,179,900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 1,239,900 جنيه.  

رينو ميجان 2023 

اسعار رينو ميجان موديل 2023 

 

الفئة الاولى محرك 1600 CC بسعر 980,000 جنيه.

الفئة الثانية محرك 1600 CC بسعر 1,050,000 جنيه

الفئة الثالثة محرك 1600 CC بسعر1,120,000 جنيه

الفئة الرابعة محرك 1600 CC بسعر 1,130,000 جنيه.

 

الفئة الاولى محرك 1300 CC بسعر 1,150,000 جنيه

الفئة الثانية محرك 1300 CC بسعر 1,210,000 جنيه.

الفئة الثالثة محرك 1300 CC بسعر 1,230,000 جنيه.

الفئة الرابعة محرك 1300 CC بسعر 1,260,000 جنيه.

الفئة الخامسة محرك 1300 CC بسعر 1,299,000 جنيه.

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