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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مين أحسن .. أوبل جراند لاند ولا سوزوكي جراند فيتارا

اوبل جراند لاند وسوزوكي
اوبل جراند لاند وسوزوكي جراند فيتارا موديلات 2024

تقدم شركة اوبل الالمانية عدد من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، منها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، وابرزها السيارة جراند لاند موديل 2024، كما تقدم علامة سوزوكي اليابانية نسختها الجديدة في السوق المصري جراند فيتار موديل 2024 والتي تنتمي إلى تلك الفئة ايضا.

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وفي سياق هذا الموضوع يتسعرض موقع "صدى البلد" ابرز المواصفات الفنية للنسختين اوبل جراند لاند وسوزوكي جراند فيتارا، إلى جانب اسعارهم الرسمية في مصر.

 اوبل جراند لاند 2024

القدرات الفنية للسيارة اوبل جراند لاند

 

  • محرك 1600 سي سي تيربو.
  • 4 سلندر.
  • قوة اجمالية 163 حصان.
  • عزم دوران 240 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة 6 سرعات.
  • أوتوماتيك.
  • دفع أمامي.
  • السرعة القصوى 201 كم/ساعة.
  • تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.4 ثانية.
  • استهلاك للوقود بنسبة 7 لتر لكل 100 كيلومتر.
سوزوكي جراند فيتارا 2024

القدرات الفنية للسيارة سوزوكي جراند فيتارا

 

  • محرك 1500 سي سي.
  • 4 سلندر.
  • القوة الاجمالية للمحرك 103 حصان.
  • العزم الاقصى للدوران 138 نيوتن/متر.
  • ناقل الحركة أوتوماتيك الاداء.
  • تصل السيارة من 0 لـ 100 كم تقترب من 9 ثواني.
  • وتستهلك السيارة حوالي 7 لترات من الوقود لكل 100 كيلومتر.
 اوبل جراند لاند 2024

الابعاد الخارجية وقياسات السيارة اوبل جراند لاند 2024 

 

  • طول 4477 مم.
  • عرض 1856 مم.
  • ارتفاع 1609 مم.
  • ارتفاع عن الارض "الخلوص" 200 مم.
  • قاعدة العجلات 2675 مم.
  • حجم حقيبة التخزين 514 لتر.
  • سعة خزان الوقود 53 لتر.
سوزوكي جراند فيتارا 2024

الابعاد الخارجية وقياسات السيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024

 

  • طول 4345 مم.
  • عرض 1795 مم.
  • ارتفاع 1645 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 210 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2600 مم.

 

الاسعار الرسمية لـ اوبل جراند لاند وسوزوكي جراند فيتارا موديلات 2024 في مصر

 

سعر اوبل جراند لاند موديل 2024

 

الفئة الاولى A-T  HIGHLINE موديل 2024 بسعر 1,449,990 جنيه.

الفئة الثانية A-T  HIGHLINE+ موديل 2024 بسعر 1,549,990 جنيه. 

الفئة الثالثة TOP LINE موديل 2024 بسعر 1,649,990 جنيه.

 

سعر سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024 

 

الفئة الاولى GLX موديل 2024 بسعر 1,499,900 جنيه.

الفئة الثانية GLX 2 TONE موديل 2024 بسعر 1,549,900 جنيه.

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