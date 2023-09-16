بـ 230 ألف جنيه فقط .. اركب بريليانس FRV أوتوماتيك

تعتبر السيارة بريليانس FRV واحدة من اشهر سيارات الهاتشباك الشبابية في الشارع المصري، حيث تتميز بتصميم خارجي انيق ينتمي إلى فئة الهاتشباك، مع حزمة من التجهيزات الداخلية والخارجية، إلى جانب القدرات الفنية ايضا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر بريليانس FRV أوتوماتيك 2010 في مصر.

ظهرت السيارة بريليانس FRV موديل 2010 عبر احد الصفحات المتخصصة في بيع السيارات الكترونيًا، وهي في حالة جيدة، مع وجود ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء بعمل بتقنية الدفع الامامي، ومحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي.

بريليانس FRV

وجاءت السيارة بريليانس FRV موديل 2010 والتي منحدث عنها في هذا الموضوع بطلاء خارجي محدث باللون الفضي، وتشير البيانات الخاصة بها ان السيارة تتمتع بحالة الفبريقا من الداخل، على عكس الحالة الخارجية والتي تعرضت إلى اعادة الطلاء.

بريليانس FRV

وتتمتع السيارة بمقصورة داخلية انيقة، حيث حصلت المقاعد على كسوة من الجلد الاسود بحالة ممتازة، مع وجود نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء يدوي، وزجاج كهربائي لجميع النوافذ، بالاضافة إلى سنتر لوك، ومساحة اخزين خلفية مناسبة.

بريليانس FRV

سعر السيارة بريليانس FRV موديل 2010

تقدم السيارة بريليانس FRV موديل 2010 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية قدرها 230 الف جنيه، وننصح دومًا راغبي شراء السيارات المستعملة، بضرورة الفحص الفني الجيد من قبل المراكز المتخصصة أو المعتمدة، للتأكد من حالة السيارة.