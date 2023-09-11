تشتري مرسيدس GLE ولا BMW X4 موديلات 2023 .. مواصفات وأسعار

يحتوي السوق المصري على مجموعة مميزة من سيارات مرسيدس وBMW، عمالقة تصنيع السيارات الألمانية، حيث تتنوع هذه الطرازات باختلاف التجهيزات الفنية، بالإضافة إلى التصميمات الخارجية، ومنها فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تضم السيارة GLE موديل 2023 والنسخة BMW X4.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية وابرز المواصفات الرسمية للسيارة مرسيدس GLE والنسخة BMW X4 موديل 2023 في السوق المصري.

مرسيدس GLE موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة مرسيدس GLE موديل 2023

محرك 6 سلندر.

سعة 300 CC تيربو.

قوة 367 حصان.

عزم دوران 500 نيوتن/متر.

ناقل سرعات أوتوماتيك 9 غيار.

نوع الجر رباعي.

اقصى سرعة للسيارة 250 كم/س.

وقت التسارع 5.7 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

استهلاك البنزين 8.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

BMW X4 موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة BMW X4 موديل 2023

محرك 2000 سي سي تيربو.

4 سلندر.

قوة اجمالية قدرها 252 حصانا.

العزم الاقصى للدوران 350 نيوتن/متر.

السرعة القصوى للسيارة 240 كيلومتر في الساعة.

نوع الدفع رباعي.

زمن التسارع من وضع الثبات 0 وصولاً لـ 100 كم/ساعة 6.3 ثانية.

مرسيدس GLE موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة مرسيدس GLE موديل 2023 و BMW X4 موديل 2023 في مصر

تقدم السيارة مرسيدس GLE موديل 2023 بقيمة سعرية قدرها 4 مليون و680 الف جنيه.

يبلغ سعرالسيارة BMW X4 موديل 2023 نحو 3 مليون و850 الف جنيه الف جنيه، بينما تطرح السيارة عبر موديلات 2024 بسعر 4 مليون و200 الف جنيه.