تشتري إم جي 5 ولا هيونداي إلنترا HD.. اعرف الفرق

تقدم شركة ام جي العديد من السيارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة الكروس اوفر، أو الـ SUV الرياضية، أو من فئة السيدان الشهيرة، ومنها النسخة MG 5 موديل 2023 والتي تبدأ أسعارها الرسمية من 689.990 جنيه، كما تطرح عملاقة تصنيع السيارات الكورية هيونداي عدد من إصدارات السيدان أيضا اشهرها النسخة النترا HD والتي تقدم عبر موديلات 2024 وبسعر رسمي يبدأ من 710 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية وأبرز المواصفات الرسمية بين السيارة ام جي 5 والنسخة هيونداي النترا HD.

هيونداي النترا HD

القدرات الفنية للسيارة هيونداي النترا HD

محرك 1600 سي سي 4 سلندر.

قوة 121 حصان.

عزم دوران 156 نيوتن/متر.

ناقل حركة أوتوماتيك.

4 نقلات.

جر أمامي.

تسارع السيارة 11.3 ثانية للوصول من 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

متوسط استهلاك الوقود 6.6 لتر لمسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 182 كيلومتر/ساعة

ام جي 5

القدرات الفنية للسيارة ام جي 5 موديل 2023

محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر.

سعة 1500 سي سي.

قوة 120 حصانا.

150 نيوتن/متر من عزم الدوران.

ناقل سرعات أوتوماتيك.

CVT.

جر أمامي.

تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.5 ثانية.

استهلاك الوقود بقدر بـ 5.5 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

السرعة القصوى 180 كيلومتر/ساعة.

هيونداي النترا HD

أسعار السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى موديل 2024 بسعر 710 آلاف جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر 720 الف جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2024 بسعر 735 الف جنيه.

الفئة الرابعة موديل 2024 بسعر 745 الف جنيه.

ام جي 5

أسعار السيارة ام جي 5 موديل 2023 في مصر