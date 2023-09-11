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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

على قد جيبك.. اركب رينو كليو بـ45 ألف جنيه| صور

رينو كليو داخل
رينو كليو داخل سوق السيارات المصري الهاتشباك

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة طرازات مختلفة تناسب احتياجات المواطنين المصريين، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة التي ارتفعت بشكل ملحوظ وغير مسبوق نتيجة عدة عوامل أثرت علي إنتاج السيارات الجديدة موديل 2023 عالميا ، وذلك جعل المواطنين يتجهوا الي سوق السيارات المستعمل بفضل مميزاته ومنها سهولة شراء وبيع السيارة المستعملة مرة أخري ، بالإضافة الي توافر قطع غيارها بسهولة .

 رينو كليو موديل 1994 داخل سوق السيارات المصري

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بـ 140 ألف جنيه.. أشهر سيارة رينو هاتشباك      

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر رينو كليو موديل 1994 ، وتنتمي كليو الي فئة السيارات الهاتشباك :

سيارة  رينو كليو موديل 1994 داخل سوق السيارات المصري


- محرك رينو كليو

 رينو كليو موديل 1994 داخل سوق السيارات المصري


تستمد سيارة رينو كليو موديل 1994 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة عام، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

- مواصفات كليو الهاتشباك

 رينو كليو داخل سوق السيارات المصري

زودت سيارة رينو كليو موديل 1994 الهاتشباك بالعديد من المميزات منها، 4 جنوط للكاوتش، وتم تثبيت شعار الشركة علي مقدمة السيارة ، ومرايات جانبية يدوية باللون الأسود، وتم تثبيت جرائد باللون الأسود بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وصداد أمامي وخلفي باللون الأسود، وشبكة أمامية صغيرة، وإشارات تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

- سعر رينو موديل 1994

 رينو كليو موديل 1994 

تتوافر سيارة رينو كليو موديل 1994 داخل سوق السيارات المصري بسعر 45 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية ، وقوة محركها .

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