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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيدان فابريكا.. اركب رينو ميجان بسعر خيالي | صور

رينو ميجان موديل
رينو ميجان موديل 2018 الفرنسية

يحتوي السوق المصري للسيارات على أنواع مختلفة من طرازات السيارات الحديثة ، وتتوافر هذه السيارات بالعديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة التي تعمل على راحة قائد السيارة وركابها، واتجه المصريون إلى سوق المستعمل؛ بعد ارتفاع أسعار السيارات الحديثة موديل 2023 بشكل خرافي، وذلك الارتفاع جاء بسبب عدة أزمات شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا.

رينو ميجان موديل 2018 

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مواصفات وسعر رينو ميجان E-Tech موديل 2024

يعرض موقع صدى البلد سعر سيارة رينو ميجان فئة السيارات السيدان موديل 2018

 رينو ميجان موديل 2018 داخل سوق السيارات المصري

- أبعاد رينو ميجان السيدان

 رينو ميجان موديل 2018 داخل سوق السيارات المصري

تأتي سيارة رينو ميجان موديل 2018 داخل سوق السيارات المصري بطول 4632 مم، وعرض 2058 مم، وارتفاع 1443 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية الي 508 لتر .

- محرك رينو ميجان الفرنسية

رينو ميجان موديل 2018  السيدان

تستمد سيارة رينو ميجان موديل 2018 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ،  وتعرض للبيع بسوق المستعمل باللون الفضي، وتنقل قوة رينو ميجان الي العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكن ميجان من قطع مسافة تصل الي 130 كم/ساعة ، ولا يوجد بالسيارة الفرنسية أي دهانات داخلية، أو خارجية " فبريقه" ، وبها رخصة سارية حتي شهر 1 من عام 2024 الجديد .

- سعر ميجان موديل 2018

رينو ميجان موديل 2018  الفرنسية 

تتوافر سيارة رينو ميجان موديل 2018 فئة السيارات السيدان داخل سوق السيارات المصري بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية، وأداء محركها .

رينو ميجان ميجان السيدان رينو رينو ميجان موديل 2018 ميجان موديل 2018

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