مناسبة للبنات.. رينو سانديرو هاتشباك بسعر مميز| صور

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من السيارات التي يرغب في اقتناءها المصريين ومنهم فئة البنات ، حيث يتواجد بهذه السيارات العديد من المميزات التي تعمل علي راحة قائدها وركابها، وتظهر تلك السيارات بشكل مميز وأنيق وبها محركات قوية من ضمن هذه الإصدارات سيارة رينو سانديرو موديل 2014 .

رينو سانديرو موديل 2014 داخل سوق السيارات المصري

رينو سانديرو موديل 2014 داخل سوق السيارات المصري

بالإضافة إلي أن سيارة رينو سانديرو موديل 2017 تنتمي إلي فئة السيارات الهاتشباك الرياضية ، وبها العديد من التكنولوجيات التي تساعد سائق السيارة علي التحرك علي الطرق السريعة بكل أمان وراحة .

- محرك رينو سانديرو

رينو سانديرو موديل 2014 داخل سوق السيارات المصري

تعرض سيارة رينو سانديرو للبيع باللون البني ، وتنقل القوة إلي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، مكن رينو سانديرو من قطع مسافة تصل الي 1999 كم/ساعة، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، ولا يوجد بها دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية لمدة سنة .

- سعر رينو سانديرو الهاتشباك

رينو سانديرو موديل 2014 داخل سوق السيارات المصري

تتوافر سيارة رينو سانديرو موديل 2014 داخل سوق السيارات المصري بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وأداء محركها وشكلها الخارجي .