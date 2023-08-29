مواصفات وسعر رينو ميجان E-Tech موديل 2024

كشفت شركة رينو عن إصداراها الجديد رينو ميجان E-Tech موديل 2024 الجديدة، وتنتمي E-Tech الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

رينو ميجان E-Tech موديل 2024

رينو ميجان E-Tech موديل 2024

- محرك رينو ميجان E-Tech

زودت سيارة رينو ميجان E-Tech موديل 2024 بحزمة بطاريات ليثيوم تصل سعتها الي 60 كيلووات/ساعة، ودعم الشاحن السريع DC بسرعات تصل إلى 130 كيلوواط/ساعة، ويمكن للسيارة أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 300 كم/ساعة خلال 30 دقيقة بفضل شاحن DC .

رينو ميجان E-Tech موديل 2024

وتنتج رينو ميجان E-Tech قوة تصل الي 215 حصان، وعزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر، وتعطي مدي سير أيضا يصل الي 454 كم/ساعة، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.4 ثانية .



- مواصفات رينو ميجان E-Tech

رينو ميجان E-Tech موديل 2024

تحتوي سيارة رينو ميجان E-Tech موديل 2024 علي العديد من الأنظمة المساعدة للسائق منها ، نظام الفرامل الطارئة الأوتوماتيكية ، ونظام مساعدة المفترقات، ونظام الحفاظ على الحارة في حالات الطوارئ، والتحكم في السرعة تكيفي، وكاميرا للرؤية الخلفية الذكية، ونظام تنبيه عند تعب السائق، و جنوط مقاس 20 بوصه، ومجموعة أدوات رقمية مقاس 12.3 بوصه، وشاشة معلومات وترفيهية مقاس 9 بوصه، وإضاءة محيطة قابلة للتكوين، و نظام صوتي مكون من ستة مكبرات صوت، وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي، ودعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

- سعر رينو ميجان E-Tech

رينو ميجان E-Tech موديل 2024

ستتوافر سيارة رينو ميجان E-Tech موديل 2024 بسعر 64.990 ألف دولار أسترالي، أي ما يعادل 41.710 ألف دولار أميركي ، أي ما يعادل أيضا 156 ألف ريال سعودي تقريبًا .