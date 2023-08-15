عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار رينو داستر 2023 في مصر .. صور

رينو داستر 2023
رينو داستر 2023

تقدم شركة رينو عدد من السيارات الرياضية في مصر، مثل النسخة الشهيرة داستر، التي تنطلق محليًا عبر فئتين من التجهيزات وهما H1 و H3، وبأسعار رسمية تبدأ من 880 الف جنيه.

سعر رينو ميجان موديل 2023 الجديدة في مصر

سعر ومواصفات رينو أوسترال موديل 2023 بعد طرحها في مصر.. صور

تمتلك السيارة رينو داستر تصميم رياضي من فئة الـ SUV، مع واجهة مميزة تضم شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح مدعومة باضاءة LED، إلى جانب مصابيح الضباب التي تقع على جانبي الصادم، واقطاب ثنائية ناحية السقف.

رينو داستر 2023

وتضم السيارة رينو داستر موديل 2023 مرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي، وجنوط رياضية، مع تجهيزات تتضمن حساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة التحكم، اضافة إلى شاشة داخلية تتوسط قمرة القيادة، ونظام صوتي ترفيهي.

رينو داستر 2023

وتتمتع السيارة رينو داستر 2023 بعدد من تقنيات الحماية ومنها، وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح، بينما تستمد اوامر الحركة من ناقل سرعات أوتوماتيكي، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج 115 حصان، و156 نيوتن/متر من عزم الدوران.

رينو داستر 2023

ابعاد السيارة رينو داستر 2023 

 

  • قاعدة العجلات بطول 2674 مم.
  • الطول الاجمالي للسيارة 4341 مم.
  • العرض الكلي للسيارة 1804 مم.
  • ارتفاع السيارة كليًا 1693 مم
  • ارتفاع الخلوص الارضي 210 مم.
رينو داستر 2023

اسعار رينو داستر 2023 الرسمية في مصر

 

الفئة H1 موديل 2023 بقيمة قدرها 880 الف جنيه.

الفئة H3 موديل 2023 بقيمةقدرها 950 الف جنيه.

رينو داستر 2023
رينو رينو داستر السيارة رينو داستر ابعاد السيارة رينو داستر 2023 أسعار رينو داستر 2023 اسعار رينو داستر 2023 الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

ميدو يكشف كواليس رحيل محمد شريف عن الأهلي.. ومفاجأة بشأن علي معلول

رسميا.. الأهلي يودع مهاجمه محمد شريف غدا

عاجل.. ترحيل فنان شهير إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل|تفاصيل

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

الفرط بـ7 جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أزمة السجائر واختفاء بعض الأنواع

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

موضوعات متعلقة

هي دي الهدايا ولا بلاش..سيارة الإعلامية غدير حسان تفاجئ الجميع|اعرف السعر والتفاصيل

اشتريها بـ 25 ألف جنيه.. اركب عربية مستعملة بهذا السعر

سانج يونج تقدم نسختها الكهربائية الجديدة Torres EVX | صور

بظهر رياضي.. كيا تكشف عن K3 الجديدة| صور

الأسعار الجديدة لـ ستروين C3 Aircross الجديدة 2023

سعر السيارة الرياضية الوحيدة في مبادرة الإحلال .. اعرف بكام

ستروين C4 موديل 2023 .. تعرف على سعرها الجديد

أسعار سيارات جيتور الجديدة بعد طرحها في السوق المصري | صور

ترشيحاتنا

رئيس الحكومة المكلف من برلمان ليبيا يطالب الأطراف المتصارعة في طرابلس بضبط النفس

ليبيا.. اشتباكات بالسلاح الثقيل في عين زارة‬⁩ و⁧طريق الشوك‬⁩ والهضبة الخضراء

محمد صلاح يمنع طلاق زوجين في الإسماعيلية.. والمأذونة توجه رساله له

12 قتيلا وأكثر من 50 مصابا في انفجار محطة وقود بـ«داغستان» الروسية

لماذا ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل بالأسواق.. ومتى موعد الانخفاض؟| الزراعيين تجيب

مسيرة تركية تدمر موقعًا عسكريًا لمسلحين موالين للجيش الأمريكي في الحسكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سيلفي على محطة القطار.. نهاية مأساوية لرجل وامرأة في شيكاجو

صغرت عشرين سنة .. علا غانم تثير جدلا بأحدث ظهور

خناقة بالدوري السعودي..الفرعون طارق حامد على وشك الرحيل عن الاتحاد ويتسبب في أزمة

كان يمنع هاتفه من السقوط..حكاية السيلفي الأخير لشاب في إيطاليا

فيديو

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ