أسعار رينو داستر 2023 في مصر .. صور

تقدم شركة رينو عدد من السيارات الرياضية في مصر، مثل النسخة الشهيرة داستر، التي تنطلق محليًا عبر فئتين من التجهيزات وهما H1 و H3، وبأسعار رسمية تبدأ من 880 الف جنيه.

تمتلك السيارة رينو داستر تصميم رياضي من فئة الـ SUV، مع واجهة مميزة تضم شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح مدعومة باضاءة LED، إلى جانب مصابيح الضباب التي تقع على جانبي الصادم، واقطاب ثنائية ناحية السقف.

رينو داستر 2023

وتضم السيارة رينو داستر موديل 2023 مرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي، وجنوط رياضية، مع تجهيزات تتضمن حساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة التحكم، اضافة إلى شاشة داخلية تتوسط قمرة القيادة، ونظام صوتي ترفيهي.

رينو داستر 2023

وتتمتع السيارة رينو داستر 2023 بعدد من تقنيات الحماية ومنها، وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح، بينما تستمد اوامر الحركة من ناقل سرعات أوتوماتيكي، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج 115 حصان، و156 نيوتن/متر من عزم الدوران.

رينو داستر 2023

ابعاد السيارة رينو داستر 2023

قاعدة العجلات بطول 2674 مم.

الطول الاجمالي للسيارة 4341 مم.

العرض الكلي للسيارة 1804 مم.

ارتفاع السيارة كليًا 1693 مم

ارتفاع الخلوص الارضي 210 مم.

رينو داستر 2023

اسعار رينو داستر 2023 الرسمية في مصر

الفئة H1 موديل 2023 بقيمة قدرها 880 الف جنيه.

الفئة H3 موديل 2023 بقيمةقدرها 950 الف جنيه.