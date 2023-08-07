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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات رينو أوسترال موديل 2023 بعد طرحها في مصر.. صور

رينو أوسترال موديل
رينو أوسترال موديل 2023

تقدم شركة رينو الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، وتواصل من تعزيزتواجدها محليًا بعد أنطرحت نسختها الجديدة أوسترال موديل 2023، والتي تعد البديل المنتظر للنسخة كادجار، حيث تنتمي النسختين إلى الفئة الرياضية.

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وتأتي رينو أوسترال الجديدة عبر 5 فئات من التجهيزات وبسعر يبدأ من مليون و300 الف جنيه، إلى جانب حزمة من التقنيات بحسب الفئات المطروحة، وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة بعد طرحها في مصر، وابرزمواصفاتها الفنية.

 رينو أوسترال موديل 2023

ابرز المواصفات الفنية للسيارة رينو أوسترال موديل 2023

 

تستمد السيارة رينو أوسترال موديل 2023 قوتها من محرك تيربو سعة 1300 سي سي، يستطيع أنيضخ قوة إجمالية قدرها 160 حصانا، و250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 سرعات "دفع أمامي".

 رينو أوسترال موديل 2023

ويمكن للسيارة رينو أوسترال موديل 2023 التسارع والانطلاق من الوضع الثابت 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9.7 ثانية، بالاضافة إلى متوسط استهلاك من الوقود يقدر بـ 6.2 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

 رينو أوسترال موديل 2023

وتضم السيارة رينو أوسترال موديل 2023 العديد من التجهيزات منها، فرامل ABS وEBD، وبرنامج دعم المكابح BA، ووسائد هوائية تصل لـ 6 AIRBAGS، مع خاصية التحكم الديناميكي، ومتابعة ضغط الاطارات، وتقنيات اخرى مثل رصد النقاط العمياء، وحساسات ركن وكاميرا.

 رينو أوسترال موديل 2023

وتشمل التجهيزات ايضا زجاج كهربائي كامل، ومرايات جانبية طي، وعجلات رياضية تتراوح بين 17 و 18 بوصة و 20 بوصة، بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما، و شحن لاسلكي للهواتف، و شاشة عدادات 12.3 بوصة، وشاشة اخرى تدعم الانظمة الذكية تعمل باللمس.

 رينو أوسترال موديل 2023

اسعار السيارة رينو أوسترال موديل 2023 بعد طرحها في مصر

 

الفئة الاولى Evolution بسعر مليون و390 ألف جنيه..

الفئة الثانية Techno بسعر مليون و490 ألف جنيه.

الفئة الثالثة Iconic بسعر مليون و590 ألف جنيه.

الفئة الرابعة Esprit Alpine بسعر مليون و660 ألف جنيه.

الفئة الخامسة Esprit Alpine Black Edition بسعر مليون و690 ألف جنيه.

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