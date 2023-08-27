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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رينو تكشف عن أسعار ميجان الجديدة

صدى البلد

تم الإعلان أخيرًا عن أسعار ومواصفات سيارة رينو ميجان الجديدة E-Tech للسوق الأسترالية قبل بدء عمليات التسليم في نهاية هذا العام.

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رينو تكشف عن أسعار ميجان الجديدة

سيتم بيع نسخة واحدة فقط من سيارة ميجان E-Tech في أستراليا، والتي يطلق عليها اسم Techno EV60. وكما يوحي الاسم، يتميز هذا الطراز ببطارية ليثيوم أيون بقدرة 60 كيلووات في الساعة مع نظام 400 فولت ودعم الشحن السريع بالتيار المستمر بسرعات تصل إلى 130 كيلووات. تقول رينو إنه يمكن إضافة نطاق يبلغ حوالي 300 كيلومتر (186 ميلاً) في 30 دقيقة باستخدام شاحن DC.

 

تعمل حزمة البطارية هذه على تشغيل محرك كهربائي بقوة 160 كيلووات (215 حصانًا) على العجلات الأمامية مع عزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر (221 رطل قدم) وأربعة مستويات من الكبح المتجدد. 

رينو تكشف عن أسعار ميجان الجديدة

تفتخر العلامة التجارية الفرنسية بشكل خاص بحقيقة أن حزمة بطارية ميجان E-Techلا تستخدم معادن أرضية نادرة وأنها ستستهلك 15.6 كيلووات في الساعة / 100 كم، وهو ما يكفي لمنحها نطاق WLTPيبلغ 454 كم (282 ميلاً). ستحتاج السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات إلى 7.4 ثانية لتصل إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم/ساعة).

رينو تكشف عن أسعار ميجان الجديدة

تتوفر مجموعة كبيرة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة بشكل قياسي في سيارات الدفع الرباعي. وتشمل هذه المزايا فرملة الطوارئ التلقائية مع مساعدة الوصلات التي يمكنها اكتشاف المشاة وراكبي الدراجات، والمساعدة في الحفاظ على المسار في حالات الطوارئ مع حركة المرور القادمة والكشف عن حافة الطريق، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، وتأتي جميع الطرازات أيضًا مزودة بكاميرا رؤية خلفية ذكية ونظام تنبيه نعاس السائق.

رينو تكشف عن أسعار ميجان الجديدة

بسعر يبدأ من 64,990 دولارًا أستراليًا (41,710 دولارًا أمريكيًا) بالإضافة إلى تكاليف الطريق، سيحصل المشترون أيضًا على عجلات مقاس 20 بوصة بشكل قياسي، بينما يوجد في المقصورة مجموعة أدوات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وشاشة معلومات ترفيهية مقاس 9 بوصات، ونظام محيط قابل للتكوين، ويوجد أيضًا نظام صوتي بستة مكبرات صوت، وشحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظامي Apple CarPlay وAndroid Auto.

 

التسعير الأسترالي لسيارة Megane E-Tech يجعلها أرخص قليلاً من سيارة Kia Niro S EVالتي تبلغ 66,590 دولارًا أستراليًا (42,737 دولارًا أمريكيًا) ولكنها تأتي بعلاوة على سيارة فولفو EX30لعام 2024 التي ستبدأ بسعر 59,990 دولارًا أستراليًا (38,501 دولارًا أمريكيًا).

 

تعمل حزمة البطارية هذه على تشغيل محرك كهربائي بقدرة 160 كيلووات على العجلات الأمامية مع عزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر وأربعة مستويات من الكبح المتجدد، وتفتخر العلامة التجارية الفرنسية بشكل خاص بحقيقة أن حزمة بطارية Megane E-Techلا تستخدم معادن أرضية نادرة وأنها ستستهلك 15.6 كيلووات في الساعة/100 كم، وهو ما يكفي لمنحها نطاق WLTPيبلغ 454 كم. ستحتاج السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات إلى 7.4 ثانية لتصل إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم/ساعة).

 

تتوفر مجموعة كبيرة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة بشكل قياسي في سيارات الدفع الرباعي، وتشمل هذه المزايا فرملة الطوارئ التلقائية مع مساعدة الوصلات التي يمكنها اكتشاف المشاة وراكبي الدراجات، والمساعدة في الحفاظ على المسار في حالات الطوارئ مع حركة المرور القادمة والكشف عن حافة الطريق، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، وتأتي جميع الطرازات أيضًا مزودة بكاميرا رؤية خلفية ذكية ونظام تنبيه نعاس السائق.

ميجان رينو الدفع الرباعي Android Auto kia Megane E-Tech

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