رينو تكشف أحدث سياراتها الكهربائية بإعلان تشويقي غامض

ستحضر رينو معرض IAA ميونيخ الأسبوع المقبل في ألمانيا بتشكيلة شاملة، بما في ذلك عرضان عالميان لأول مرة، تم إعادة اختراعها لتلائم العصر الكهربائي الوشيك، وستنضم سيارة Grand Kangoo إلى سيارة الكروس أوفر Scenic E-Tech، وهي على الأرجح نسخة ذات سبعة مقاعد تتشارك مثل توأمتها نيسان تاونستار ومرسيدس T-Class. وستكون هناك أيضًا منتجات جديدة مثل اوسترال و رافال ، إلى جانب ميجان E-Tech.

رينو تكشف عن أحدث سيارتها الكهربائية بإعلان تشويقي غامض

سيكون النجم الكبير بلا شك هو Scenic، حيث سيدخل جيله الخامس كمركبة مختلفة تمامًا. تمت معاينتها في العام الماضي من خلال مفهوم Scenic Vision، وسيتم وضع الكروس أوفر الكهربائي الجديد فوق Megane E-Tech ويجب أن يكون له إلى حد كبير نفس أبعاد النموذج الذي قبله: 176.7 بوصة (4490 ملم) طولًا، 74.8 بوصة (1900 ملم) عرضًا وطوله 62.6 بوصة (1590 ملم).

على الرغم من أن المفهوم كان يحتوي على مجموعة نقل الحركة التي تعمل بخلية وقود الهيدروجين، إلا أن نسخة الإنتاج اللاحقة ستبقي الأمور بسيطة من خلال اعتماد البطاريات. تمامًا مثل Megane E-Tech وNissan Ariya، ستركب Scenic الجديدة على منصة CMF-EV.

رينو تكشف عن أحدث سيارتها الكهربائية بإعلان تشويقي غامض

تم بالفعل استبعاد النسخة ذات السبعة مقاعد، على الأقل في البداية، وتقول العلامة التجارية الفرنسية إن سيارتها سينيك المجددة ستكون "أول سيارة إنتاج تجسد استراتيجية التنمية المستدامة الجديدة للعلامة التجارية: فيما يتعلق بالبيئة والسلامة والشمول".

لا يعد التصميم لغزًا كبيرًا نظرًا لأن رينو قالت بالفعل إن طراز الطريق سيحتفظ بحوالي 90 بالمائة من مظهر المفهوم. بشكل غير مفاجئ، كشفت لقطات التجسس أنها ستفقد الأبواب الخلفية ذات المفصلات الخلفية بينما تكتسب أعمدة Bفي هذه العملية، وستبدو الأضواء والشبكة الأمامية أقل بريقًا، إلى جانب التغييرات الأخرى التي تتوقعها على طريق الإنتاج.

يجري العمل على سيارات كهربائية إضافية نظرًا لأن رينو مستعدة لإحياء 5 supermini في العام المقبل لتحل محل Zoe، بينما تمت معاينة 4 من جديد من خلال مفهوم 4ever Trophy قبل الإطلاق المتوقع في عام 2025.