سعر رينو ميجان 2023 | صور

السوق المصري للسيارات الجديدة يتوافر به الآن احدث إصدارات السيارات من موديل 2023، خصوصا أن هذه الطرازات تم تواجدها بعد تعرض صناعة السيارات العالمية الي عدة أزمات أهمها ، عدم استقرار سعر صرف الدولار، وعدم توافر بعض قطع الغيار التي تدخل في صناعة السيارات.

سيارة رينو ميجان السيدان موديل 2023

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة رينو ميجان موديل 2023 ، التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان الكبيرة :

رينو ميجان السيدان موديل 2023

- سعة محرك رينو ميجان السيدان

زودت سيارة رينو ميجان السيدان موديل 2023 بمحرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك من فئة DSG ، وتنتج ميجان عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وقوة تصل الي 150 حصان، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر .

- أسعار ميجان السيدان فـ 2023

مقصورة رينو ميجان السيدان موديل 2023

تتواجد سيارة رينو ميجان السيدان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بـ 8 فئات :

الفئة الأولي تباع بسعر مليون و 35 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو ميجان السيدان موديل 2023 تباع بسعر مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثالثة تباع بسعر مليون و 130 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة رينو ميجان السيدان موديل 2023 تباع بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الخامسة يصل سعرها الي مليون و 210 ألف جنيه .

الفئة السادسة من رينو ميجان السيدان موديل 2023 تتوافر بسعر مليون و 230 ألف جنيه .

الفئة السابعة تباع بسعر مليون و 260 ألف جنيه .

الفئة الثامنة من رينو ميجان السيدان موديل 2023 يصل سعرها الي مليون و 299 ألف جنيه .