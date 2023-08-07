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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر رينو ميجان 2023 | صور

رينو ميجان السيدان
رينو ميجان السيدان 2023

السوق المصري للسيارات الجديدة يتوافر به الآن احدث إصدارات السيارات من موديل 2023، خصوصا أن هذه الطرازات تم تواجدها بعد تعرض صناعة السيارات العالمية الي عدة أزمات أهمها ، عدم استقرار سعر صرف الدولار، وعدم توافر بعض قطع الغيار التي تدخل في صناعة السيارات.

سيارة رينو ميجان السيدان موديل 2023

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة رينو ميجان موديل 2023 ، التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان الكبيرة :

رينو ميجان السيدان موديل 2023

- سعة محرك رينو ميجان السيدان

زودت سيارة رينو ميجان السيدان موديل 2023 بمحرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك من فئة DSG ، وتنتج ميجان عزم دوران يصل الي  240 نيوتن/متر، وقوة تصل الي 150 حصان، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر .

- أسعار ميجان السيدان فـ 2023

مقصورة رينو ميجان السيدان موديل 2023

تتواجد سيارة رينو ميجان السيدان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بـ 8 فئات :

الفئة الأولي تباع بسعر مليون و 35 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو ميجان السيدان موديل 2023 تباع بسعر مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثالثة تباع بسعر مليون و 130 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة رينو ميجان السيدان موديل 2023 تباع بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الخامسة يصل سعرها الي مليون و 210 ألف جنيه .

الفئة السادسة من رينو ميجان السيدان موديل 2023 تتوافر بسعر مليون و 230 ألف جنيه .

الفئة السابعة تباع بسعر مليون و 260 ألف جنيه .

الفئة الثامنة من رينو ميجان السيدان موديل 2023 يصل سعرها الي مليون و 299 ألف جنيه .

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