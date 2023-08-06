مواصفات رينو أوسترال 2023 المتوافرة بمصر| صور

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات جميع من أنواع السيارات الجديدة موديل 2023 ، كما انه تم طرح الكثير من الطرازات الجديدة التي لم تكن متوافرة من قبل منها ، وذلك رغم الصعوبات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا بسبب عدم استقرار سعر الدولار، وعدم توافر الكثير من قطع غيار السيارات الجديدة.

رينو أوسترال الـ SUV الرياضية موديل 2023



من ضمن السيارات التي لم تكن متوافرة وتواجدت سيارة رينو أوسترال موديل 2023 ، وتنتمي أوسترال الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات :

رينو أوسترال الـ SUV الرياضية موديل 2023



- مواصفات أوسترال الـ SUV الرياضية

تتوافر سيارة رينو أوسترال الـ SUV الرياضية موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بالعديد من التكنولوجيات المتطورة منها، 6 وسائد هوائية وستائر هوائية ، وABS ، و EBD ، وبرنامج تعزيز الفرامل BA ، وحساسات ركن للركن، ونظام تحذير ضغط الإطارات ، ومساعد الطرق المرتفعة ، ونظام التحكم الديناميكي في السيارة ، ونظام تذكير حزام الأمان، ونظام لـ رصد النقاط العمياء، ومثبت سرعة، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق،

رينو أوسترال الـ SUV الرياضية موديل 2023



بالإضافة الي أن سيارة أوسترال الـ SUV الرياضية تحتوي علي ، إضاءة نهارية LED، ومصابيح خلفية LED بالكامل ، ونظام لـ تشغيل الإضاءة أوتوماتيك ، ومرايا جانبية كهربائية تحتوي علي سخانات، ومساحات أوتوماتيك ، و زجاج كهربائي ، وعجلات رياضية مقاس 17 بوصة، وإضاءة قابلة للتكيف الأمام ، ونظام تحكم أوتوماتيك في الإضاءة والإشارات الجانبية ، وسقف بانوراما ، ويمكن فتح الشنطة وغلقها كهربائياً، وشبكة أمامية رياضية، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وشاشة عدادات مقاس 12.3 بوصه، وشاشة مقاس 9 بوصة، وشاحن لاسلكي للهواتف، وكاميرا خلفية ، وأوضاع قيادة قابلة للتغيير