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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات رينو أوسترال 2023 المتوافرة بمصر| صور

رينو أوسترال الـ
رينو أوسترال الـ SUV الرياضية موديل 2023

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات جميع من أنواع السيارات الجديدة موديل 2023 ، كما انه تم طرح الكثير من الطرازات الجديدة التي لم تكن متوافرة من قبل منها ، وذلك رغم الصعوبات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا بسبب عدم استقرار سعر الدولار، وعدم توافر الكثير من قطع غيار السيارات الجديدة.

رينو أوسترال الـ SUV الرياضية موديل 2023

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من ضمن السيارات التي لم تكن متوافرة وتواجدت سيارة رينو أوسترال موديل 2023 ، وتنتمي أوسترال الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات :

رينو أوسترال الـ SUV الرياضية موديل 2023


- مواصفات أوسترال الـ SUV الرياضية

تتوافر سيارة رينو أوسترال الـ SUV الرياضية موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بالعديد من التكنولوجيات المتطورة منها، 6 وسائد هوائية وستائر هوائية ، وABS ، و EBD ، وبرنامج تعزيز الفرامل BA ، وحساسات ركن للركن،  ونظام تحذير ضغط الإطارات ، ومساعد الطرق المرتفعة ، ونظام التحكم الديناميكي في السيارة ، ونظام تذكير حزام الأمان، ونظام لـ رصد النقاط العمياء، ومثبت سرعة، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق،

رينو أوسترال الـ SUV الرياضية موديل 2023


بالإضافة الي أن  سيارة أوسترال الـ SUV الرياضية تحتوي علي ، إضاءة نهارية LED، ومصابيح خلفية LED بالكامل ، ونظام لـ تشغيل الإضاءة أوتوماتيك ، ومرايا جانبية كهربائية تحتوي علي سخانات، ومساحات أوتوماتيك ، و زجاج كهربائي ، وعجلات رياضية مقاس 17 بوصة، وإضاءة قابلة للتكيف الأمام ، ونظام تحكم أوتوماتيك في الإضاءة والإشارات الجانبية ، وسقف بانوراما ، ويمكن فتح الشنطة وغلقها كهربائياً، وشبكة أمامية رياضية، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وشاشة عدادات مقاس 12.3 بوصه، وشاشة مقاس 9 بوصة، وشاحن لاسلكي للهواتف، وكاميرا خلفية ، وأوضاع قيادة قابلة للتغيير

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