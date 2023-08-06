5 سيارات فرنسية موديل 2023 .. بداية من 635 ألف جنيه

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات الفرنسية، والتي تتنوع بين شركة رينو وبيجو وستروين، فهم العلامات التجارية الاكثر شهرة وسط عائلة الصانع الفرنسي، وتتوافر داخل السوق المصري الكثير من الطرازات الخاصة بهم، مثل فئة السيدان والهاتشباك والرياضية SUV، اضافة إلى تنوع القدرات الفنية والتجهيزات ايضا.

وفي هذا الاطار يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات فرنسية موديل 2023 بسعر يبدأ من 635 الف جنيه.

5 سيارات فرنسية موديل 2023

1 – رينو ستيب واي موديل 2023

تقدم الفئة الاولى من السيارة رينو ستيب واي موديل 2023 بسعر رسمي يبدأ من 635 الف جنيه حتى 345 الف جنيه للفئة الثانية، وتحظى السيارة بمظهر رياضي، مع حزمة من التجهيزات الفنية ابرزها شاشة ملونة تعمل باللمس، وقود حركة متعدد الوظائف، ومرايات كهربائية، وحساسات ركن خلفية مزودة بكاميرا، وناقل سرعات اوتوماتيك 4 نقلات، مقترن بمحرك 1600 سي سي، بقوة 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر.

5 سيارات فرنسية موديل 2023

2 – بيجو 301 موديل 2023

تتصدر السيارة بيجو 301 موديل 2023 قائمة سيارات الاسد الفرنسي من ناحية الاقل سعرًا، حيث تبدأ اسعارها الرسمية من 669.990 جنيه، بينما وصل سعر الفئة الثانية إلى 699.990 جنيه، وتعمل السيارة بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي، بقوة انتاجية قدرها 115 حصانا، و150 نيوتن/متر، اضافة إلى توافرها بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وبهذه الامكانيات تحقق السيارة مدة زمنية قدرها 12.1 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

5 سيارات فرنسية موديل 2023

3- ستروين C3 موديل 2023

قدمت السيارة ستروين C3 موديل 2023 عبر فئتين من التجهيزات الاولى بسعر 795 الف والثانية بـ 895 الف جنيه، وتأتي السيارة بمحرك 1200 سي سي، بقوة انتاجية قدرها 110 حصانا، وناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 سرعات مع تقنية الجر الامامي للعجلات، مع وجود حزمة من التجهيزات تتضمن زجاج كهربائي، مكيف هواء، شاشة داخلية ونظام صوتي ترفيهي، ووسائد هوائية للحماية وبرنامج الفرامل المانعة للانغلاق ABS و EBD.

5 سيارات فرنسية موديل 2023

4 – بيجو 2008 موديل 2023

تعتبر بيجو 2008 موديل 2023 هي ارخص نسخة رياضية تقدمها العلامة الفرنسية، على الرغم من تقديم الفئة الاولى بسعر 1,069,990 جنيه، حتى 1,219,990 جنيه للفئة الثالثة GT LINE، وتعمل السيارة بجميع فئاتها عبر محرك 1200 سي سي تيربو، 130 حصان و230 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك سداسي النقلات، وزمن للتسارع يبلغ 9.3 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كيلومتر/س.

5 سيارات فرنسية موديل 2023

5 – رينو داستر موديل 2023

تتمتع السيارة رينو داستر موديل 2023 بمظهر خارجي رياضي، مع ناقل سرعات CVT جر أمامي وبقدرات أوتوماتيكية، متصل بمحرك 115 حصانا، سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، و156 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى مدة انطلاق تقدر بـ 12 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع الثبات 0، وتبدأ الاسعار الرسمية للفئة الاولى للسيارة من 880 الف جنيه، وحتى 950 الف جنيه.