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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بهذا السعر .. رينو تقدم نسختها الجديدة E-Tech موديل 2024

رينو E-Tech موديل
رينو E-Tech موديل 2024

تواصل شركة رينو تألقها في مجال تصنيع السيارات، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة E-Tech موديل 2024، والتي تأتي بتصميم عصري مع تكنولوجيا كهربائية، إلى جانب باقة من التقنيات المستخدمة تتضمن وسائل التحكم والرفاهية.

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القدرات الفنية للسيارة رينو E-Tech موديل 2024

رينو E-Tech موديل 2024

تأتي السيارة رينو E-Tech موديل 2024 بمحرك كهربائي بقوة 160 كيلووات أي مايعادل 215 حصانا، و 221 رطل/قدم أي مايعادل 300 نيوتن/متر، بالاضافة إلى مدى للسير يبلغ 454 كيلومترا، حيث تستهلك 15.6 كيلووات عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

رينو E-Tech موديل 2024

وتستخدم السيارة بطارية ليثيوم أيون تبلغ 60 كيلوواط/ساعة، وإمكانية الشحن السريع تصل إلى 130 كيلوواط، والقدرة على إضافة مدى يصل إلى 300 كيلومتر في 30 دقيقة مع استخدام شاحن DC، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة فيمكنها الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة تستغرق 7.4 ثانية.

رينو E-Tech موديل 2024

وتضم السيارة رينو E-Tech موديل 2024 الكثير من التجهيزات ومنها شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة قياسها 9 إنش، تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ونظام صوتي من 6 مكبرات، وإمكانية شحن الهواتف لاسلكيًا، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

 

سعر السيارة رينو E-Tech موديل 2024

وتتوافر السيارة في السوق الاسترالي بسعر يبدأ من 6.990 دولار أسترالي أي ما يعادل 41.710 دولار أمريكي، أو بقيمة قدرها مليون و293 ألف جنيه مصري.

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