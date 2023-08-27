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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقل سعر للزيرو.. اشترِ هذه السيارة الأوروبية موديل 2023

رينو سانديرو 2023
رينو سانديرو 2023

تتنوع السيارات الأوروبية تحت موديلات 2023 داخل السوق المصري، بين تصميم السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام، إلى جانب التقنيات المستخدمة داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى العلامات التجارية، وعامل السعر والذي يحدد الكثير ضمن أركان العملية الشرائية.

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ويمكن شراء السيارة الأوروبية رينو سانديرو موديل 2023 بأقل سعر للزيرو، حيث تتصدر هذه النسخة قائمة الأرخص سعرًا بين قائمة السيارات الأوروبية، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبتصميم الهاتشباك الشبابي.

رينو سانديرو 2023

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة رينو سانديرو موديل 2023 في السوق المصري 

 

مواصفات السيارة رينو سانديرو 2023 

 

  • زجاج ومرايات كهربائية جانبية.
  • نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.
  • برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.
  • وسائد هوائية أمامية ثنائية.
رينو سانديرو 2023
  • مكيف هواء يدوي.
  • راديو وبلوتوث ومدخل USB.
  • نظام صوتي من 4 مكبرات.
  • سنتر لوك للأبواب.
  • تحكم صوتي عبر عجلة القيادة.
رينو سانديرو 2023

القدرات الفنية للسيارة رينو سانديرو 2023

 

  • ناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات.
  • دفع أمامي للعجلات.
  • القوة الإجمالية 110 أحصنة و148 نيوتن/متر من عزم الدوران.
  • محرك رباعي الأسطوانات.
  • تسارع في 12.1 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.
رينو سانديرو 2023

سعر أرخص سيارة رينو في مصر 

 

تقدم سانديرو موديل 2023 عبر فئة واحدة من التجهيزات وبسعر رسمي يبلغ 615 ألف جنيه.

تقنية الفيديو سيارات رينو سانديرو سعر رينو سانديرو موديل 2023 سعر ارخص سيارة رينو

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