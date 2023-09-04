رينو وتويوتا.. سيارات عائلية 2023 بالسوق المحلي المصري| صور

يوجد داخل السوق المصري للسيارات الجديدة طرازات متنوعة من السيارات موديل 2023 ، وتوافرت هذه السيارات رغم مرور قطاع صناعة السيارات عالميا بالعديد من المشاكل التي أثرت علي سلاسل توريد السيارات لمختلف دول العالم، مما أدي إلي ارتفاع أسعار السيارات بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلي عدم توافرها لدى الوكلاء والموزعين.

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات عائلية موديل 2023 جديدة بالسوق المصري :

1- شيرى تيجو 3

تحصل سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2023 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، وتنتج قوة 125 حصان، وتحتاج الي 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 160 نيوتن/متر.

شيرى تيجو 3 موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري من 685 ألف جنيه، وتصل إلي 715 ألف جنيه .

2- شيرى تيجو 8 برو

عزم دوران شيرى تيجو 8 برو موديل 2023 يصل الي 290 نيوتن/متر، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي تيربو، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، وتخرج قوة 197 حصان، ويصل سعة خزان وقودها الي 51 لتر .

شيرى تيجو 8 برو موديل 2023

يصل سعر سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2023 في سوق السيارات المصري الي مليون و 135 ألف جنيه .

3- رينو اوسترال

تستخدم رينو اوسترال موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة في 6.2 ثانية، وتنتج قوة 160 حصان، وتتسارع وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.7 ثانية، وتخرج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر .

رينو اوسترال موديل 2023 الـ SUV

تباع سيارة رينو اوسترال موديل 2023 الـ SUV بسق السيارات المحلي بسعر مليون و 390 ألف جنيه .

4- بي ام دبليو X1 موديل 2023

تتسارع بي إم دبليو X1 موديل 2023 من 0-100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتستهلك 6.3 لتر من الوقود ، وتمتلك محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وقوة 140 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 208 كم/ساعة .

بي ام دبليو X1 موديل 2023 تباع بسوق السيارات المصري

بي ام دبليو X1 موديل 2023 تباع بسوق السيارات المصري بفئة واحدة ويصل سعرها الي 2 مليون و 200 ألف جنيه .

5- تويوتا فورتشنر الـ 4×4

قوة تويوتا فورتشنر موديل 2023 تصل الي 234 حصان، وبها محرك سعة 4000 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 376 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 80 لتر ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .

تويوتا فورتشنر موديل 2023 داخل سوق السيارات

تأتي سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 داخل سوق السيارات بفئة واحدة سعرها يصل الي 2 مليون و 250 ألف جنيه .