سعر ميني كانتري مان 2024 في مصر .. صور

شهدت قائمة سيارات شركة ميني المقدمة بالسوق المصري، زيادات سعرية جديدة شملت جميع الفئات المطروحة، ومنها النسخة الشهيرة "كانتري مان" موديل 2024، حيث ارتفعت أسعار هذه السيارة بقيمة تتراوح بين 195 ألفا و210 آلاف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميني كانتري مان موديل 2024 في السوق المصري بعد زيادات يوليو الاخيرة.

ميني كانتري مان موديل 2024

مواصفات السيارة ميني كانتري مان موديل 2024

زودت السيارة ميني كانتري مان موديل 2024 بمحرك تيربو 1500 سي سي، بقوة إجمالية بلغت 136 حصانا، و 220 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي من 8 نقلات جر امامي، مع سرعة قصوى تصل لـ 202 كم/س، وإمكانية الوصول من 0 لـ 100 كيلومتر في السعة خلال 10.1 ثانية.

ميني كانتري مان موديل 2024

وتتمتع السيارة ميني كانتري مان موديل 2024 للفئة S بمحرك أعلى تجهيزًا بقوة 192 حصانا، سعة 2000 سي سي تيربو، و400 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى وجود علبة تروس أوتوماتيكية الاداء ثمانية النقلات، وزمن تسارع يقدر بـ 7.3 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

ميني كانتري مان موديل 2024

اعرف الأسعار الجديدة للسيارة ميني كانتري مان موديل 2024 في مصر بعد زيادات يوليو الاخيرة

ارتفعت أسعار الفئة الأولى من السيارة ميني كانتري مان 2024 بنسبة بلغت 195 الف جنيه لتصبح مليونا و795 ألفا بدلاً من مليون و600 ألف جنيه.

وشهدت الفئة الثانية من السيارة ميني كانتري مان 2024 زيادة سعرية بلغت 210 آلاف جنيه، حيث بلغت أسعارها الرسمية نحو مليون و960 ألفا بدلاً من مليون و750 ألف جنيه.

وجاءت الفئة الثالثة ميني كانتري مان S موديل 2024 بزيادة بلغت 260 الف جنيه، حيث وصل سعرها الرسمي إلى 2 مليون و410 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و150 ألف جنيه.