عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ميني كانتري مان 2024 في مصر .. صور

ميني كانتري مان موديل
ميني كانتري مان موديل 2024

شهدت قائمة سيارات شركة ميني المقدمة بالسوق المصري، زيادات سعرية جديدة شملت جميع الفئات المطروحة، ومنها النسخة الشهيرة "كانتري مان" موديل 2024، حيث ارتفعت أسعار هذه السيارة بقيمة تتراوح بين 195 ألفا و210 آلاف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميني كانتري مان موديل 2024 في السوق المصري بعد زيادات يوليو الاخيرة.

ميني كانتري مان موديل 2024

مواصفات السيارة ميني كانتري مان موديل 2024

 

زودت السيارة ميني كانتري مان موديل 2024 بمحرك تيربو 1500 سي سي، بقوة إجمالية بلغت 136 حصانا، و 220 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي من 8 نقلات جر امامي، مع سرعة قصوى تصل لـ 202 كم/س، وإمكانية الوصول من 0 لـ 100 كيلومتر في السعة خلال 10.1 ثانية.

ميني كانتري مان موديل 2024

وتتمتع السيارة ميني كانتري مان موديل 2024 للفئة S  بمحرك أعلى تجهيزًا بقوة 192 حصانا، سعة 2000 سي سي تيربو، و400 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى وجود علبة تروس أوتوماتيكية الاداء ثمانية النقلات، وزمن تسارع يقدر بـ 7.3 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

ميني كانتري مان موديل 2024

اعرف الأسعار الجديدة للسيارة ميني كانتري مان موديل 2024 في مصر بعد زيادات يوليو الاخيرة 

 

ارتفعت أسعار الفئة الأولى من السيارة ميني كانتري مان 2024 بنسبة بلغت 195 الف جنيه لتصبح مليونا و795 ألفا بدلاً من مليون و600 ألف جنيه.

وشهدت الفئة الثانية من السيارة ميني كانتري مان 2024 زيادة سعرية بلغت 210 آلاف جنيه، حيث بلغت أسعارها الرسمية نحو مليون و960 ألفا بدلاً من مليون و750 ألف جنيه.

وجاءت الفئة الثالثة ميني كانتري مان S موديل 2024 بزيادة بلغت 260 الف جنيه، حيث وصل سعرها الرسمي إلى 2 مليون و410 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و150 ألف جنيه.

ميني كانتري مان موديل 2024
مينى كانتري مان تقنية الفار ميني كانتري مان موديل 2024 السوق المصري السيارة ميني كانتري مان موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول رد فعل لـ زيزو بعد أنباء انتقاله للأهلي

18 درجة كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة بسبب القبة الحرارية

فنان شهير مشرد بالشوارع ويعاني من تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

انقطاع الكهرباء في مصر.. الوزارة تحدد موعد عودة انتظام التيار

احترموا رغبتي.. أول رد من حسن شاكوش حول علاقته بحورية فرغلي

أول تعليق من مرتضى منصور على شائعة مفاوضات الأهلى مع فتوح وزيزو

بعد تمديد عقده .. رسالة نارية من أفشة للنادي الأهلي

رمضان صبحي مستعد للاعتذار|إعلامي يفجر مفاجأة عن عودة نجم بيراميدز للأهلي

موضوعات متعلقة

للباحثين عن سيارة كهربائية.. سعر جيلي جيومتري C في مصر| صور

سعر MG 6 الجديدة بالسوق المصري ..اعرف بكام

أسعار ستروين C4 موديل 2023 في مصر .. صور

مستوحاه من اليخوت.. تعديل مميز لـ مرسيدس AMG G63 |صور

جينيسيس تقدم نسختها الفارهة  G90.. لمحي الفخامة الكورية

حقيقة أم خيال.. أغرب سيارة يمكن أن تراها في حياتك

أحدث أسعار بيجو 3008 موديل 2023 في مصر .. صور

150 ألف جينه .. السعر الجديد للسيارة جيلي اوكافانجو 2023

ترشيحاتنا

حدث ليلا | إدانات شديدة لواقعة تدنيس المصحف في السويد .. تفاصيل مرعبة في قضية فقء عين ممرضة شبرا .. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة.. حريق هائل في جدة

بعد القبض على تاجر ..5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

كأنها لابسة مايوة ..شاهد إطلالة ياسمين عز تثير الجدل بالسوشيال ميديا

سعر ميني كانتري مان 2024 في مصر .. صور

هل يجوز تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر؟

18 درجة كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة بسبب القبة الحرارية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغذية ولذيذة ..طريقة عمل التين الشوكي

أحبوا زيارة المقابر.. أغرب 10 معلومات عن الفراعنة القدماء| رقم 7 ستبهرك

مكون قاتل.. سر خلطة شركات إبادة الحشرات للتخلص من النمل نهائيا

أعراض جرثومة المعدة وعلاجها .. لدى الأطفال والكبار والحوامل

فيديو

مها أحمد تشارك جمهورها بمفاجأة خاصة من عيد ميلادها

شيف شهير يثير الجدل بمقاضاته والده بسبب حقوق ملكية اسمه..اعرف القصة كاملة

مروة صبري تهاجم عارفة عبد الرسول بسبب “زرار البنطلون”: أحفادك يقولوا ايه

أراهم ما أفزعهم فهربوا ..مقطع فيديو للصوص يهاجمون سائق أجرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ