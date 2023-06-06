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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 769 حصانا.. تعديلات قوية من MANSORY لـ أودي Q8 | صور

سيارة اودي Q8 المعدلة
سيارة اودي Q8 المعدلة

تواصل شركة MANSORY المتخصصة في مجال تعديل السيارات، إبهار محبيها، بعد أن أضافت ترقيات جديدة للنسخة الألمانية الشهيرة أودي Q8، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV.

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سيارة اودي Q8 المعدلة 

وحصلت السيارة أودي Q8 المعدلة من MANSORY، على باقة من التعديلات الخارجية، شملت تحسين نظام العادم ووحدة ECU، بالاضافة إلى طلاء خارجي مميز يجمع بين الأخضر الغامق، وخطوط باللون الأصفر، وغطاء للمحرك باللون الأسود.

سيارة اودي Q8 المعدلة 

وتمتعت السيارة أودي Q8 المعدلة بجنوط رياضية يبلغ قياسها 24 بوصة مع علب للمكابح باللون الاصفر، وإطارات 295/30 R24 و 355/25 R24، بالإضافة إلى عتبات جانبية رياضية، وناشر خلفي بتصميم هندسي مميز، وسبويلر مدبب اعلى ناحية الزجاج، وواجهة أمامية ذات صادم معاد تصميمه من ناحية الأسفل.

سيارة اودي Q8 المعدلة 

القدرات الفنية للسيارة اودي Q8 المعدلة 

 

يمكن للسيارة أودي Q8 المعدلة الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 3.3 ثانية فقط، حيث تستمد السيارة قوتها من محرك ثماني الأسطوانات V8، سعة 4000 سي سي، يتمكن من إنتاج قوة قدرها 769 حصانا، و 737 رطل/قدم من العزم الأقصى للدوران.

سيارة اودي Q8 المعدلة 
MANSORY أودي اودي Q8 المعدلة سيارة اودي Q8 المعدلة

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