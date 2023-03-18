تعديل يخطف الانظارلـ مرسيدس AMG GT 63 S E واضافة حزمة عالية الاداء|صور

تواصل شركة مرسيدس ابهار محبي عالم السيارات، بتقديم العديد من الاصدارات القوية منها النسخة AMG GT 63 S E Performance، والتي حصلت على حزمة عالية الاداء من ترقيات MANSORY المتخصصة في مجال تعديل السيارات.

مرسيدس AMG GT 63 S E Performance المعدلة

اضافت مانسوري الكثير من الترقيات الفنية إلى المحرك، بالاضافة إلى تعديلات داخلية وخارجية ايضا، حيث تمتعت السيارة مرسيدسAMG GT 63 S E Performance من الخارج بجنوط رياضية قياسها 22 بوصة، إلى جانب منظومة عادم رباعية، وسبويلر خلفي يعزز من الاداء الرياضي للسيارة ويمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

مرسيدس AMG GT 63 S E Performance المعدلة

وظهرت خلف الاضلاع الخاصة بالجنوط، علب مكابح باللون الاصفر، بالاضافة إلى بعض الملصقات بالمنطقة السفلية، مع دعامات جانبية، والكثير من اللمسات المصنوعة من الياف الكربون، إلى جانب غطاء للمحرك معاد تصميمة بعدة فتحات هوائية، وشبكة أمامية جديدة وكذلك الامر للصادم الامامي.

مرسيدس AMG GT 63 S E Performance المعدلة

ترقيات فنية مميزة لـ مرسيدس AMG GT 63 S E Performance

تأتي النسخة القياسية من السيارة مرسيدسAMG GT 63 S E Performance بمحرك 843 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 1470 نيوتن/متر، وبفضل التعديلات الجديدة اصبح محرك السيارة يستطيع ان يضخ قوة اجمالية قدرها 880 حصانا، و 1490 نيوتن/متر من عزم الدوران.

مرسيدس AMG GT 63 S E Performance المعدلة

وارتفعت ايضا السرعة القصوى للسيارة مرسيدسAMG GT 63 S E Performance لتصل إلى 320 كيلومتر في الساعة، وبفضل القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة، فيمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، من وضع الثبات 0 خلال فترة زمنية مدتها 2.8 ثانية.