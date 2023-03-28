بقوة 800 حصانا ..تعديل مميز لـ أستون مارتن DBX من MANSORY |صور

تواصل شركة MANSORY المتخصصة في مجال تعديل السيارات، من تقديم افضل اللمسات الفنية لاقوى المركبات حول العالم، وفي هذه المرة ظهرت احد سيارات الصانع الانجليزي، وهي النسخة استون مارتن DBX الجديدة.

وتعتبر السيارة استون مارتن DBX واحدة من افضل السيارات الرياضية من فئة الـ SUV، ولكن ظهرت السيارة على طريقة MANSORY بعد ان تمتعت بطلاء خارجي من اللون الرمادي، بالاضافة إلى وجود صادم أمامي رياضي مصنوع من الياف الكربون.

استون مارتن DBX المعدلة من MANSORY

وحصلت السيارة استون مارتن DBX المعدلة من MANSORY، على جناح خلفي "سبولير"، يتخذ تصميم ذيل البطة الشهير، مدعوم بناشر خلفي اعلى ناحية الزجاج، بالاضافة إلى اقطاب ثنائية قياسية، بينما تمتعت ايضا بعتبات جانبية ذات اطلالة رياضية، وصادم خلفي معاد تصميمه.

استون مارتن DBX المعدلة من MANSORY

وتتمتع السيارة استون مارتن DBX بوجود حزمة من حساسات الركن الامامية والخلفية، بالاضافة إلى عدة لمسات خارجية من الياف الكربون، مع بصمة MANSORY المميزة، وفلتر سحب هواء إلى جانب نظام عادم عالي الأداء، وجنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز.

استون مارتن DBX المعدلة من MANSORY

القدرات الفنية للسيارة استون مارتن DBX المعدلة من MANSORY

تصل السرعة القصوى للسيارة استون مارتن DBX إلى 325 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 3.8 ثانية.

استون مارتن DBX المعدلة من MANSORY

حيث دعمت السيارة استون مارتن DBX بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 4000 سي سي "تيربو" من AMG، حيث تيسطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 800 حصانا، بدلاً من القدرات القياسية والتي كانت تضخ 542 حصانا فقط.