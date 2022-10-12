أستون مارتن DBX 707.. مواصفات وأسعار أسرع SUV في العالم | صور

تتصدر السيارة الرياضية الفارهة أستون مارتن DBX 707 قائمة أسرع وأقوى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV" في العالم، متفوقة على لامبورجيني اوروس وبنتلي بنتايجا، وذلك بفضل محركها الخارق وتجهيزاتها الفاخرة.

أستون مارتن DBX 707

بدأ الكشف التدريجي عن السيارة أستون مارتن DBX 707 منذ عام تقريباً، وتعتبر نسخة محدثة أكثر قوة من شقيقتها DBX العادية، وتم تجميع السيارة يدوياً في مقر الشركة البريطانية بويلز، وحتى الآن لم تبدأ عمليات التسليم.

مواصفات السيارة أستون مارتن DBX 707 موديل 2023

تعتمد السيارة أستون مارتن DBX 707 موديل 2022 على محرك V8 سعة 4.0 لتر، مصنوع بواسطة مرسيدس AMG، خضع المحرك لعدة تعديلات وتحديثات ليتمكن من ضخ قوة تصل الى 697 حصانا، وعزم دوران يبلغ 663 رطلًا (900 نيوتن متر).

أستون مارتن DBX 707

ولتحقيق تلك الأرقام المذهلة، قامت أستون مارتن بتركيب شاحن تربو مزدوج جنبًا إلى جنب مع معايرة جديدة للمحرك لتحقيق أقصى استفادة من الطاقة الإضافية.

ويمكن للسيارة أستون مارتن DBX 707 الانطلاق والتسارع من وضعية السكون حتى سرعة 60 ميلا في الساعة (100 كيلومتر في الساعة) خلال مدة زمنية تصل الى 3.1 ثانية فقط، بينما تبلغ سرعتها القصوى، 193 ميلا في الساعة (310 كيلومترات في الساعة) مما يجعلها تتصدر قائمة أسرع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV في العالم.

وبفضل هذه المواصفات تتفوق السيارة على استون مارتن DBX العادية بمقدار 155 حصانا، و 200 نيوتن متر من عزم الدوران.

أستون مارتن DBX 707

حصلت السيارة أستون مارتن DBX 707 على نفس تصميم سيارة DBX لكن مع بعض اللمسات الرياضية والتعديلات التي تساعد في تطوير قوة السحب الخاصة بالسيارة، وبدأت التعديلات من الشبكة الأمامية التي حصلت على تصميم جديد وحجم أكبر من السابق.

أستون مارتن DBX 707

وذلك للتمكن من زيادة تدفق الهواء لتبريد منظومة الأداء، مع تعديلات على الجناح والمصد الخلفي، وفرت شركة استون مارتن البريطانية تعديلات على هيكل طراز DBX 707 القياسي، وتتميز بإعداد جديد لنظام التعليق الهوائي، وعجلات رياضية ضخمة بقياس 23 بوصة.

أستون مارتن DBX 707

تتميز السيارة أستون مارتن DBX 707 من الداخل ببعض اللمسات الفاخرة، حيث تتميز مقصورة القيادة بالجلد الفاخر المدمج مع ألكانتارا، مع لمسات اختيارية من مظهر ألياف الكربون، أو اللون البرونزي، أو الكروم اللامع، أو الأسود اللامع، مع تحسين وضعية الجلوس بالسيارة بفضل المقاعد الرياضية الجديدة التي يمكن تعديلها في 16 اتجاهاً كهربائياً.

أستون مارتن DBX 707

أسعار السيارة أستون مارتن DBX 707 موديل 2022

تبدأ أسعار السيارة أستون مارتن DBX 707 موديل 2022 بـ 232,000 دولار أمريكي، ما يعادل 4 ملايين و 640 ألف جنيه مصري.