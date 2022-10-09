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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تشبه سفن الفضاء.. أغرب 5 سيارات خارقة في العالم | صور

صدى البلد

يعتبر التصميم الخارجي أحد أبرز عناصر السيارات الرياضية الخارقة وأكثرها إثارة للحماس جنباً الى حنب مع قوة محركها وسرعتها المذهلة، ومن النادر رؤية سيارة رياضية خارقة بتصميم غير مميز، حيث يشبهها البعض بسفن الفضاء التي ظهرت في أفلام الخيال العلمي وألعاب الفيديو، كأنها قادمة من المستقبل.

يستعرض موقع صدى البلد في السياق التالي أبرز 5 سيارات خارقة بتصميم فضائي.

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لامبورجيني سيان

لامبورجيني سيان

تأتي سيارة لامبورجيني سيان بمحرك خارق من 12 سلندر بسعة 6500 سي سي، بقوة 819 حصان و عزم دوران يصل الي 758 نيوتن/متر، و ناقل حركة أوتوماتيكي من سرعات، و تتسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.8 ثانية فقط بلغت سرعتها القصوى 355 كيلومتر/ ساعة.

يبدأ سعر السيارة لامبورجيني سيان FKP 37 بـ 3.5 مليون دولار.

 

بينينفارينا باتيستا

بينينفارينا باتيستا

تعتمد سيارة بينينفارينا باتيستا الخارقة على محرك بقوة 1900 حصان (1417 كيلووات) وعزم دوران يصل الى 1696 رطل قدم (2300 نيوتن متر) بواسطة أربعة محركات كهربائية، كما ستعتمد على بطارية تبلغ طاقتها 120 كيلو وات في الساعة من شركة Rimac، ويستغرق التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) خلال زمن أقل من 2.0 ثانية.

يبدأ سعر السيارة بينينفارينا باتيستا بـ 2.5 مليون دولار.

كوينيجسيج CC850 

كوينيجسيج CC850

جاءت السيارة الخارقة كوينيجسيج CC850 بمحرك V8مزدوج الشاحن سعة 5.0 ليتر مثل شقيقتها الخارقة جيسكو، ينتج قوة تصل إلى 1,385 حصانا، و 1022 رطل قدم من عزم الدوران ، وناقل حركة جديد يسمى "TWMPAFMPC" قادر على الانتقال والجمع بين الوظائف اليدوية والأوتوماتيكية. 

يبدأ سعر السيارة كوينيجسيج CC850 من 3.7 مليون دولار.

ماكلارين سولوس

مكلارين سولوس

تتوفر السيارة الرياضية ماكلارين سولوس بمقعد واحد، وسرعة قصوى تزيد عن 320 كيلومتر في الساعة، وتقترب سيارة ماكلارين سولوس الجديدة من أقرب سيارة فورمولا 1 من ينتجها مصنع مكلارين، مدعومة بمحرك V10 بسعة 5.2 لتر بسعة 5.2 ليتر يضخ قوة تصل الى 829 حصانا،  مع تسارع من 0 إلى 100 كيومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط.

سيبدأ سعر السيارة ماكلارين سولوس بـ 5 مليون دولار.

 

مرسيدس AMG Project one

مرسيدس AMG Project one

تعتمد سيارة مرسيدس AMG Project one الأقوى في أسطول الشركة الألمانية على محرك هجين بسعة 1.6 لتر و 6 سلندر مع أربعة محركات كهربائية بقوة إجمالية تصل الى 1063 حصان، منهم 574 حصان من محرك الاحتراق الداخلي، والباقي من المحركات الكهربائية، ويقترن المحرك بناقل حركة 7 سرعات جديد كلياً مدمج مع قفل تفاضلي، وتتسارع السيارة من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة في 2.9 ثانية، بسرعة قصوى 352 كيلومتر في الساعة.

يبلغ سعر السيارة مرسيدس AMG Project one بـ 2.7 مليون دولار.

مكلارين سولوس AMG Project One مرسيدس بينينفارينا باتيستا لامبورجيني سيان كوينيجسيج CC850 مكلارين

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