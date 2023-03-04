أستون مارتن DBX707 بطلة سباقات فورمولا 1 .. مهام بطولية

تعتبر بطولة سباقات فورمولا 1، واحدة من أبرز المناسبات التي تلقى إقبالا كبيرا، وحالة من الشغف، بين محبي عالم السرعة والانطلاق؛ نسبة إلى روح المغامرة، والأرقام الجديدة التي تسجلها الفرق المشاركة.

وتحتاج تلك الفعاليات بالطبع لإحدى السيارات القوية، التي تقوم بدور البطل لسيارة المهام الطبية، وتواصل أستون مارتن تعزيز تواجدها بهذا الدور، عبر نسختها القوية، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية القوية DBX707.

أستون مارتن DBX707

أستون مارتن DBX707 بطلة سباقات فورمولا 1

تعتمد بطولة فورمولا 1 نسخة 2023 على السيارة أستون مارتن DBX707، حيث ستكون تلك النسخة هي السيارة الطبية للاتحاد الدولي للسيارات للفورمولا 1، وأبدى رئيس قسم التكنولوجيا في أستون مارتن "روبرتو فيديل" عن سعادته حول مواصلة الشراكة مع الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات هذا الموسم.

أستون مارتن DBX707

كما قال فيديل، إن أستون مارتن DBX707 هي السيارة المثالية التي تقوم بالدور الحاسم، حيث توفر الأداء المطلوب لواحدة من أقوى وأعظم حلبات السباق في العالم، كسيارة طبية رسمية تابعة للاتحاد الدولي للسيارات في الفورمولا 1.

أستون مارتن DBX707

قدرات قوية لـ أستون مارتن DBX707

تعتمد السيارة أستون مارتن DBX707 على محرك ثماني الأسطوانات طراز V، ثنائي التيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 707 أحصنة، وتستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 3.1 ثانية فقط للانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة.