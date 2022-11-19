سباق مميز بين فيراري SF90 و بورشه 911 تيربو S .. فيديو

تمتلك سباقات السيارات شعبية كبيرة وسط محبي التسارع والانطلاق، إلى جانب عشاق سباقات تحدي دراج التنافسية، حيث ظهرت النسخة الايطالية فيراري سترادال SF90 وهي في مواجهة النسخة الالمانية بورشه 911 تيربو S.

جاءت هذه التحديات بعد ان عرضت قناة CAR WOW المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر قناتها الخاصة بموقع YOUTUBE، لتتعالي اصوات المحركات من جديد، وتعلن عن تحد مثير يجمع بين النسخة فيراري SF90 و بورشه 911 تيربو S، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية عالية الاداء.

القدرات الفنية لـ فيراري SF90 و بورشه 911 تيربو S

دعمت السيارة بورشه 911 تيربو S بقدرات فنية تتمثل في محرك سداسي الاسطوانات، سعة 3700 سي سي توربيني مزدوج، يستطيع ان ينتج عزم اقصى للدوران يقدر بـ 800 نيوتن/متر، وقوة جمالية قدرها 478 كيووات اي مايعادل 641 حصانا.

بينما تمتلك السيارة فيراري SF90 قدرات فنية اعلى تجهيزًا، حيث تستخدم منظومة طاقة هجينة تنتج قوة قدرها 735 كيلوات اي 986 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 590 رطلًا اي مايعادل من عزم الدوران 800 نيوتن/متر.

وتظهر بعض الفوارق التي تعطي امتيازات في هذا السباق مثل الوزن الاجمالي للطرازات المشاركة، حيث تزن النسخة فيراري ستردال SF90 حوالي 1570 كيلوجرام، على عكس السيارة بورشه 911 تيربو S والتي تزن 3616 كيلوجرام.