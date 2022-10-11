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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد .. عمالقة الـ "بيك آب" في سباق تنافسي جديد

منافسة قوية بين عمالقة
منافسة قوية بين عمالقة سيارات البيك اب

استطاعت سباقات السيارات أن تخطف أنظار محبي السرعة والانطلاق، نسبة إلى النتائج المبهرة إلى جانب الأرقام القياسية الجديدة، سواء كانت تلك الفعاليات بين اصدارات متنوعة هيكليًا بين فئة السيدان الرياضية أو سيارات الـ SUV، أو من فئة البيك اب.

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وظهرت النسخة  فورد اف 150 لايتنينج الكهربائية وهي في مواجهة السيارة رام TRX، لتتكون منافسة جديدة بين عمالقة سيارات البيك اب، بعد أن نشرت قناة The Fast Lane Truck المتخصصة في مجال استعراض السيارات مقطع فيديو لهذه النسختين عبر موقع YOUTUBE.

 

وجاءت السيارة رام TRX مع حزمة من التقنيات عن طريق Nth Moto، لتنفرد بقدرات فنية جديدة تقدر بـ 787 حصانا، بدلاً من 702 حصانا للنسخة القياسية، بينما تتميز النسختين بإطلالة خارجية عملاقة من فئة البيك اب القوية.

 

حيث ترتكز كلا منها على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز، بالاضافة إلى مساحة خلفية متعددة الأغراض، واجهات أمامية عصرية، إلى جانب مفهوم رباعي الأبواب، وعتبات جانبية لسهولة صعود قمرة القيادة، والتي دعمت بالكثير من اللمسات التكنولوجية المتطورة.

 

القدرات الفنية لتسارع السيارة رام TRX و فورد اف 150 لايتنينج

 

يمكن للنسختين رام TRX و فورد اف 150 لايتنينج التسارع من نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 4.5 ثانية.

 

شاهد .. منافسة قوية بين عمالقة سيارات البيك اب 

فورد اف 150 لايتنينج الكهربائية رام TRX عمالقة سيارات البيك اب منافسة قوية

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