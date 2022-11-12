للبيع برقم خيالي.. سيارة مايكل شوماخر أسطورة سباقات فورمولا 1

أعلنت إحدى دور المزادات الخاصة بالسيارات، عن بيع أغلى سيارة بمقعد واحد، المخصصة للسباقات، بقيمة تبلغ 14.63 مليون دولار، والتى يمتلكها بطل السيارات العالمي مايكل شوماخر .

سيارة اسطورة سباقات فورمولا1 "مايكل شوماخر"

وأوضحت دار المزادات ان سيارة مايكل شوماخر، التى أصبحت أغلى سيارة بمقعد واحد تباع فى أي مزاد من قبل، هي من نوع فيراري F2003-GA التي حقق بها لقبه السادس في بطولة الفورمولا 1.

وبهذا السعر الخرافى ، تعتبر السيارة فيراري F2003-GA ، قد حققت رقم قياسى جديد، كأغلى سيارة سباق بمقعد واحد ، محققة ضعف الرقم القياسي السابق البالغ 7.5 مليون دولار لسيارة F2001 التي قادها شوماخر أيضاً.

سيارة اسطورة سباقات فورمولا1 "مايكل شوماخر"

وكان مثمنو دار المزادات، قد توقعو بيع السيارة فيراري F2003-GA ، مقابل ما يتراوح بين 7.5 و9.5 مليون دولار قبل مزاد 9 نوفمبر .

وتأتي سيارة مايكل شوماخر، بهيكل رقم 229، ومن تصميم روز براون وروري بايرن كتطور لـ F2002 التي هيمنت على الموسم السابق، وتم إضافة الأحرف الأولى GA تكريماً لرئيس شركة فيات السابق ، جياني أجنيللي .

سيارة اسطورة سباقات فورمولا1 "مايكل شوماخر"

السيارة فيراري F2003-GA التي قادها مايكل شوماخر ، والتى بيعت فى المزاد العلنى محفوظة في حالتها الأصلية وجاهزة للانطلاق، وتم قيادتها مؤخراً من قبل شوماخر.

وتستمد السيارة فيراري F2003-GA ، قوتها من محرك V10 سعة 3.0 لتر أعيد بناؤه من برنامج فيراري للفورمولا 1 ويولد قوة 917 حصان وسرعة تصل إلى 19 ألف دورة في الدقيقة.

سيارة اسطورة سباقات فورمولا1 "مايكل شوماخر"