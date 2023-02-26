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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أستون مارتن DBS مستعملة للبيع بـ 15 مليون جنيه| صور

أستون مارتن DBS سوبر
أستون مارتن DBS سوبر ليجرا فولانتي موديل 2021

 

أعلن وكيل أستون مارتن في مصر عن سيارة أستون مارتن DBS سوبر ليجرا فولانتي موديل 2021 مستعملة للبيع، وتم تقديم سيارة أستون مارتن DBS سوبر ليجرا فولانتي من قبل الصانع البريطاني لأول مرة سنة 1967 ، وتنتمي الي فئة السيارات الكوبيه الرياضية الفاخرة .

سيارة أستون مارتن DBS سوبر ليجرا فولانتي موديل 2021

قطعت سيارة أستون مارتن DBS سوبر ليجرا فولانتي موديل 2021 المعروضة للبيع مسافة سير وصلت الي 972 كم فقط.

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سيارة أستون مارتن DBS سوبر ليجرا فولانتي موديل 2021

محرك أستون مارتن DBS سوبر ليجرا

تحصل سيارة أستون مارتن DBS سوبر ليجرا فولانتي موديل 2021  علي قوتها من محرك سعة 5200 سي سي، ينتج قوة 715 حصان، وعزم دوران 900 نيوتن/متر، وتستهلك 12.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتبلغ سرعتها القصوى 340 كم /ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 3.4 ثانية.

أبعاد أستون مارتن DBS سوبر ليجرا

تأتي سيارة أستون مارتن DBS سوبر ليجرا فولانتي موديل 2021  في مصر بطول 4712 مم، وعرض 1942 مم، وارتفاع 1280 مم، وقاعدة عجلات بطول 2805 مم.

سيارة أستون مارتن DBS سوبر ليجرا فولانتي موديل 2021

مقصورة أستون مارتن DBS سوبر ليجرا

زودت مقصورة سيارة أستون مارتن DBS سوبر ليجرا فولانتي موديل 2021 بالعديد من التجهيزات منها، كاميرا 360 درجة، ونظام مساعد النقاط العمياء، وفرش للمقصورة باللون الأسود، ولمسات بيانو سوداء، وفرش مقاعد خلفية من الجلد،، ومقود من الجلد، ونظام عرض المعلومات المتعددة، ومقود كهربائي، وفتحات تكيف خلفية، ويمكن ضبط المقاعد الامامية أوتوماتيك.

سيارة أستون مارتن DBS سوبر ليجرا فولانتي موديل 2021

تصميم أستون مارتن DBS سوبر ليجرا الخارجي

تظهر سيارة أستون مارتن DBS سوبر ليجرا فولانتي موديل 2021 من الخارج بشك أنيق بفضل احتوائها علي، غطاء المحرك باللون الأسود ، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة،  ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، وفرامل من سيراميك الكربون، ومسند ذراع بغطاء يفتح أوتوماتيك، ودواسات لنقل السرعة تم صناعتها من ألياف الكربون، ومساعد الاصطفاف الآلي، ووحده تحكم تعمل باللمس، فرش للسقف من ألكانتارا باللون الأسود، ولمسات كرومية خارجية ، وإطارات نوافذ باللون الأسود، وشعار أستون مارتن على الأجنحة بلون كرومي لامع.

سيارة أستون مارتن DBS سوبر ليجرا فولانتي موديل 2021

سعر أستون مارتن DBS سوبر ليجرا مستعملة في مصر

تباع سيارة أستون مارتن DBS سوبر ليجرا فولانتي موديل 2021 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 14 مليون و900 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
 

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