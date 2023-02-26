أستون مارتن DBS مستعملة للبيع بـ 15 مليون جنيه| صور

أعلن وكيل أستون مارتن في مصر عن سيارة أستون مارتن DBS سوبر ليجرا فولانتي موديل 2021 مستعملة للبيع، وتم تقديم سيارة أستون مارتن DBS سوبر ليجرا فولانتي من قبل الصانع البريطاني لأول مرة سنة 1967 ، وتنتمي الي فئة السيارات الكوبيه الرياضية الفاخرة .
قطعت سيارة أستون مارتن DBS سوبر ليجرا فولانتي موديل 2021 المعروضة للبيع مسافة سير وصلت الي 972 كم فقط.
محرك أستون مارتن DBS سوبر ليجرا
تحصل سيارة أستون مارتن DBS سوبر ليجرا فولانتي موديل 2021 علي قوتها من محرك سعة 5200 سي سي، ينتج قوة 715 حصان، وعزم دوران 900 نيوتن/متر، وتستهلك 12.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتبلغ سرعتها القصوى 340 كم /ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 3.4 ثانية.
أبعاد أستون مارتن DBS سوبر ليجرا
تأتي سيارة أستون مارتن DBS سوبر ليجرا فولانتي موديل 2021 في مصر بطول 4712 مم، وعرض 1942 مم، وارتفاع 1280 مم، وقاعدة عجلات بطول 2805 مم.
مقصورة أستون مارتن DBS سوبر ليجرا
زودت مقصورة سيارة أستون مارتن DBS سوبر ليجرا فولانتي موديل 2021 بالعديد من التجهيزات منها، كاميرا 360 درجة، ونظام مساعد النقاط العمياء، وفرش للمقصورة باللون الأسود، ولمسات بيانو سوداء، وفرش مقاعد خلفية من الجلد،، ومقود من الجلد، ونظام عرض المعلومات المتعددة، ومقود كهربائي، وفتحات تكيف خلفية، ويمكن ضبط المقاعد الامامية أوتوماتيك.
تصميم أستون مارتن DBS سوبر ليجرا الخارجي
تظهر سيارة أستون مارتن DBS سوبر ليجرا فولانتي موديل 2021 من الخارج بشك أنيق بفضل احتوائها علي، غطاء المحرك باللون الأسود ، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، وفرامل من سيراميك الكربون، ومسند ذراع بغطاء يفتح أوتوماتيك، ودواسات لنقل السرعة تم صناعتها من ألياف الكربون، ومساعد الاصطفاف الآلي، ووحده تحكم تعمل باللمس، فرش للسقف من ألكانتارا باللون الأسود، ولمسات كرومية خارجية ، وإطارات نوافذ باللون الأسود، وشعار أستون مارتن على الأجنحة بلون كرومي لامع.
سعر أستون مارتن DBS سوبر ليجرا مستعملة في مصر
تباع سيارة أستون مارتن DBS سوبر ليجرا فولانتي موديل 2021 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 14 مليون و900 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .