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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أستون مارتن تكشف عن نسخة جديدة ومحدودة من DBS | صور

أستون مارتن DBS
أستون مارتن DBS 770 Ultimate

نشرت أستون مارتن مقطع فيديو تشويقيًا عن سيارة DBS 770 Ultimate الجديدة، المقرر الكشف عنها خلال عام 2023 كإنتاج خاص محدود، وتعتبر الإصدار الأخير من DBS التي تعمل بمحرك V12 بقوة 760 حصانا (566 كيلو واط / 770 حصانًا) وسيضم عددًا من التحسينات المرئية والهيكلية عن الإصدار الأساسي.

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 أستون مارتن DBS 770 Ultimate

من الناحية المرئية، تشبه سيارة أستون مارتن DBS 770 Ultimate إلى حد بعيد DBS Superleggera التي تحتفظ بصورة ظلية مثيرة وإضاءة LED، وسيتم تمييزها بميزات جديدة مثل العجلات المعدنية الخاصة بالإصدار، ومن المحتمل جدًا أن يتم إعادة تصميم هيكل السيارة مع مكونات هوائية معاد صياغتها.

 أستون مارتن DBS 770 Ultimate

سيتم تزويد الطراز بنسخة مطورة من محرك أستون مارتن V12 بقوة 760 حصان (566 كيلو واط / 770 حصان)، هذا الرقم ليس بنفس قوة منافستها Ferrari 812 Competizione ، لكنه يمثل زيادة قدرها 45 حصانًا (33 كيلو واط / 45 حصانًا) مقارنة بمحرك V12 مزدوج التوربو سعة 5.2 لتر في DBS Superleggera و DBS Volante، ففي تلك الطرازات، يتم دعم المحرك حصريًا مع قوة إرسال أوتوماتيكية ZF من ثماني سرعات إلى العجلات الخلفية.

 أستون مارتن DBS 770 Ultimate

إلى جانب امتلاك المزيد من القوة، سيتم أيضًا "إعادة تصميم" لغة التصميم الخارجية الخاصة بمجموعة DBS والتي تتتميز بـ "تركيز ديناميكي أكثر حدة"، والذي يترجم إلى إعداد معدّل للشاسيه.

 

 أستون مارتن DBS 770 Ultimate

سيتم إنتاج سيارة أستون مارتن DBS 770 Ultimate في عدد محدود يتألف من 499 سيارة، ولم تكشف شركة صناعة السيارات عن الأسعار حتى الآن، لكنها بالتأكيد ستكون أغلى من DBS Superleggera العادية التي يبدأ سعرها من حوالي 330 ألف دولار، ومن المتوقع معرفة المزيد عن "الإصدار الأخير" الرائد من أستون مارتن قريبًا، حيث بات الظهور الرسمي الأول وشيك.

استون مارتن DBS DBS 770 Ultimate إعادة تصميم Ferrari

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