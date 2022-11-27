استون مارتن تكشف عن DBX 707 الرياضية بالإمارات .. صور

تواصل شركة استون مارتن الانجليزية من تعزيز تواجدها بالسوق الاماراتي، بعد أن قدمت للمرة الاولى نسختها الشهيرة DBX 707، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية.

استون مارتن DBX 707

التجهيزات الفنية للسيارة استون مارتن DBX 707

وتعتمد السيارة استون مارتن DBX 707 على محرك بسعة 4000 سي سي، مكون من 8 اسطوانات، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 707 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 900 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 9 نقلات.

استون مارتن DBX 707

تمتلك السيارة استون مارتن DBX 707 تصميم خارجي انيق من الفئة الرياضية، مع جنوط من تصميم هندسي متعدد الاضلاع، بالاضافة إلى مكابح من الخزف الكربوني، مع ترقيات تتعلق بالانظمة الالكترونية، وانظمة المكابح والتعليق.

استون مارتن DBX 707

وتحتوي السيارة استون مارتن DBX 707 على مقصورة داخلية تتسم بالفخامة مع العديد من اللمسات العصرية، حيث دعمت بشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط مع دعم التطبيقات الحديثة، بالاضافة إلى مكيف هواء اوتوماتيكي، ومكابح يد كهربائية، ومقاعد من الجلد الفاخر، إلى جانب تطريز واضح ناحية تابلوه السيارة.

استون مارتن DBX 707

كما استخدمت استون مارتن في نسختها DBX 707 منظومة العادم الثائية بشكل قياسي، مع سبويلر رياضي اعلى ناحية الزجاج الخلفي، مع استخدام العديد من الخامات المميزة داخل وخارج السيارة، بينما يصل سعر هذه النسخة إلى 315 الف دولار امريكي.