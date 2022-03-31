استطاعت شركة أستون مارتن الانجليزية أن تكتسب شهرة واسعة في مجال تصنيع السيارات، نسبة إلى اصداراتها المتنوعة والقوية، والتي تألقت خلال سلسة افلام جيمس بوند المعروفة، حيث ظهرت السيارة هناك باطلالة قوية تحمل الكثير من التقنيات القوية التي تشبه المدرعة.

على طريقة جيمس بوند .. سيارة أستون مارتن "فانتاج" تتمتع بقدرات خيالية |صور

ومن خلال ترقيات شركة AddArmor للسيارات المدرعة حصلت السيارة أستون مارتن فانتاج على مستوى عالي ومميز من التدريع، حيث تتضمن السيارة الكثير من تقنيات الحماية مثل مقابض أبواب بالصدمات الكهربائية مع امكانية تفعيلها بضغطة زر واحدة.

على طريقة جيمس بوند .. سيارة أستون مارتن "فانتاج" تتمتع بقدرات خيالية |صور

كما حصلت السيارة أستون مارتن المدرعة على نظام عادم مقاوم للمخاطر، وجنوط خارجية مميزة مع إطارات بدون هواء، وامكانية حماية نظام التعليق والحفاظ على خزان الوقود، كما تمتلك السيارة سقف مضاد للانفجار بتدعيمات من الفولاذ.

على طريقة جيمس بوند .. سيارة أستون مارتن "فانتاج" تتمتع بقدرات خيالية |صور

وتأتي السيارة بتصميم خارجي رياضي، وزجاج مضاد للاعيرة النارية، كما حصلت الابواب الجانبية صاحبة الاطلالة الثنائية على جدار حماية، وعتبات جانبية بارزة، مع ناشر خلفي مميز باطلالة رياضية ايضا، مع المصابيح العدوانية التي تتميز بها تلك النسخة.

على طريقة جيمس بوند .. سيارة أستون مارتن "فانتاج" تتمتع بقدرات خيالية |صور

وتعتمد السيارة استون مارتن فانتاج على محرك تيربو مزدوج ثماني الاسطوانات طراز V8 ، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 503 حصانا، وعزم اقصى للدوران 685 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك V12 سعة 5200 سي سي، قادر على ضخ 700 حصانا، وعزم دوران 753 نيوتن/متر.

على طريقة جيمس بوند .. سيارة أستون مارتن "فانتاج" تتمتع بقدرات خيالية |صور

وتقدر التكلفة الخاصة بهذه القدرات بقيمة تبدأ من 32.500 دولار أمريكي، إلى جانب القيمة الاساسية الخاصة بسعر السيارة.