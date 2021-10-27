أستون مارتن تعيد بناء 28 نموذجا من سيارة جيمس بوند DB5

قررت شركة أستون مارتن الإنجليزية بناء 28 نموذجا جديدا من سيارة أستون مارتن التاريخية DB5 التي شاركت في فيلم goldfinger لجيمس بوند.

وفقا لموقع "موتور أوثوريتي"، المتخصص في السيارات، تخطط أستون مارتن لبناء 28 من سيارات DB5 بنفس مواصفات السيارة الكلاسيكة التي أصبحت أيقونة العلامة التجارية المتخصصة في السيارات الفاخرة بمشاركتها في فيلم "إصبع الذهب"، وسيأخذ جاي لينو عينة نسخة منها لاستخدامها في أحدث حلقاته المذاعة على قناته باليوتيوب "جاي لينو كراج" ومن خلال البرنامج سيسرد لينو تفاصيل مشاركة السيارة في فيلم الجاسوسية الشهير وحكاية اختيار لون الطلاء ليكون مطابقا للون سيارة جيمس بوند في الرواية الأصلية التي أخذت عنها الأحداث.

وحرصت أستون مارتن على بناء نموذج طبق الأصل لسيارة الجاسوس البريطاني الشهير، مصممة بنفس المواصفات مثل سيارة فيلم Goldfinger، واستخدام العديد من تقنيات الإنتاج نفسها مع الاستعانة بنفس الموردين أنفسهم الذين استخدموا في DB5s الأصلية التي تم بناؤها في ستينيات القرن الماضي. حتى أدوات التجسس لم تتخلى عنها.

وعملت أستون مارتن بشكل وثيق مع شركة EON Productions ، وهي شركة الإنتاج التي تقف وراء تميز سلسلة أفلام جيمس بوند، لإضافة نفس وسائل التجسس الموجودة بالفيلم إلى النماذج الحديثة التي قامت باستنساخها من أستون مارتن DB5، كما استعانت ايضا بكريس كوربولد الحائز على الأوسكار في المؤثرات الخاصة، و شارك في 14 فيلمًا من سلسلة الأفلام الأشهر عالميا. تشتمل الأدوات التي تم إنتاجها من جديد لوحة الأرقام الدوارة، وشاشة الدخان الخلفية، ونفس المسدسات والمدافع الموجودة في الفيلمن في محاكاة واقعية للنموذج المستخدم في الفيلم.

ومن بين الـ 28 نموذج، 25 فقط مطروح للبيع الجماهيري، وبالفعل كل النسخ حجزت لمشترين أثرياء، حيث يبلغ ثمن النموذج الواحد 3.8 مليون دولار أمريكي.