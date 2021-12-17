أجنحة استون مارتن تعزز من تواجدها بمعرض جدة الدولي .. صور

تمتلك شركة استون مارتن الانجليزية تاريخ عريق وممتد في عالم السيارات، نسبة إلى اصداراتها القوية والمتنوعة ذات الطابع الفريد، واستطاع شعار الاجنحة الشهيرة أن تخطف انظار محبيها داخل معرض جده الدولي للسيارات، عبر عائلة فانتاج من خلال النسخة F1.

مواصفات السيارة استون مارتن فاتاج F1

تستمد السيارة استون مارتن فاتاج F1 قوتها من محرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي طراز BI-TURBO، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 542 حصانا، و700 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 292 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك القدرات تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 4.5 ثانية.

تمتعت النسخة فاتاج F1 بثلاثة الوان خارجية وهم Racing Green، وJet Black وLunar White، مع اطلالة خارجية مميزة من خلال الجناح الخلفي الرياضي، وشبكات التهوية الامامية والتي تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع المصابيح الامامية الحادة، والاطلالة الخلفية ذات المصابيح المتصلة، إلى جانب منظومة العادم الرباعية.

ودعمت السيارة استون مارتن فاتاج F1 بمقاعد داخلية انيقة ورياضية مع مقود حركة مغلف بالجلد الفاخر مدعوم بوظائف متعددة، بالاضافة إلى شاشة ترفيه، ومكيف هواء اوتوماتيكي، ولوحة عدادات رياضية ثلاثية الاداء، مع فرامل عالية الاداء، وخاصية متابعة النقاط العمياء والتحذير عند مغادرة المسار، و خاصية المساعدة على عملية الاصطفاف بواسطة برنامج Park Assist و كاميرا 360 درجة محيطة.