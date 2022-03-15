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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسرع سيارة من أستون مارتن بالسوق القطري موديل 2022 |صور

اسرع سيارة من استون
اسرع سيارة من استون مارتن بالسوق القطري موديل 2022

تقدم شركة استون مارتن الانجليزية باقة من الطرازات القوية داخل الاسواق العالمية والعربية، ومنها النسخة الخارقة DBS سوبرليجرا، والتي تعد واحدة من اسرع السيارات داخل السوق القطري تحمل علامة الاجنحة الممتدة.

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 استون مارتن بالسوق القطري موديل 2022

تسارع السيارة استون مارتن DBS سوبرليجرا موديل 2022 

 

تنطلق السيارة استون مارتن DBS سوبرليجرا موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 3.4 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 340 كيلومتر/ساعة.

 استون مارتن بالسوق القطري موديل 2022

محرك السيارة استون مارتن DBS سوبرليجرا موديل 2022 

 

تستمد السيارة استون مارتن DBS سوبرليجرا موديل 2022 قوتها من محرك 5200 سي سي، مكون من 12 اسطوانة، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 715 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 900 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يعمل عبر منظومة الدفع الخلفي للعجلات.

 استون مارتن بالسوق القطري موديل 2022

تجهيزات السيارة استون مارتن DBS سوبرليجرا موديل 2022 

 

دعمت السيارة استون مارتن DBS سوبرليجرا موديل 2022 بمقود حركة متعدد الوظائف كهربائي، مع مكيف هواء اوتوماتيكي، ودواسات رياضية، وبلوتوث ونظام صوتي وترفيهي مميز، مع شاشة تعمل باللمس.

 استون مارتن بالسوق القطري موديل 2022

بالاضافة إلى خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وجهاز ملاحة، مع مثبت سرعات، وحزمة عالية الاداء من انظمة المكابح، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

 

اسعار السيارة استون مارتن DBS سوبرليجرا موديل 2022 في السوق القطري 

 

تقدم السيارة استون مارتن DBS سوبرليجرا موديل 2022 داخل السوق القطري عبر فئة واحدة من التجهيزات مع قيمة سعرية قدرها 1.165.359 ريال.

استون مارتن DBS سوبرليجرا موديل 2022 DBS سوبرليجرا موديل 2022 استون مارتن DBS سوبرليجرا موديل 2022

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