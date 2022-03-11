أستون مارتن تكشف عن نسخة جديدة من فانتاج بمحرك V12.. صور

أكدت العلامة التجارية أستون مارتن انه سيتم الكشف عن سيارة V12 Vantage في 16 مارس، حيث ستعود السيارة الخارقة لجيل أخير واحد في عام 2022 وقد ألمحت الصور المسربة لها إلى كيفية تمييزها عن الإصدار القياسي V8.

تظهر السيارة الجديدة ذات الـ 12 أسطوانة بجانب سابقاتها في صورة مظلمة، وتتميز بواجهة أمامية مخصصة مع شبكة أمامية أكبر بكثير على غرار تلك الموجودة في Vantage F1 Edition ومآخذ هواء عمودية جديدة، وفاصل أمامي معزز للقوة السفلية، والذي من المحتمل أن يكون مصنوعًا من ألياف الكربون.

أستون مارتن تكشف عن نسخة جديدة من فانتاج بمحرك V12

أعلنت أستون سابقًا أن منافس بورشه 911 توربو إس الجديد سيصل في عام 2022، لكنها لم تشارك أي تفاصيل عن تصميم النموذج أو المواصفات الفنية، له مما يعطي مقطع معاينة قصيرة تعتبر إعلاناً تشويقياً.

في Aston Martin V12 Speedster التي تم إطلاقها في عام 2021 ينتج المحرك سعة 5.2 لتر قوة تصل الى 690 حصاناً و 555 رطلاً من عزم الدوران، مما يمنحها سرعة من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 3.5 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 186 ميلاً في الساعة.

أستون مارتن تكشف عن نسخة جديدة من فانتاج بمحرك V12

جاءت Vantageمن الخارج بشبكة أمامية محدثة، وعادم مزدوج كبير، ومآخذ هواء إضافية، وانتفاخ في غطاء المحرك يشتبه في أنه يخفي محركًا أكبر من V8من فانتاج الحالية.

وضع الرئيس التنفيذي لشركة أستون مارتن توبياس مورس الخطوط العريضة لخطط طرح 10 مشتقات جديدة من الموديلات الحالية خلال العامين المقبلين، مع كون V12 Vantageأحدها.

أستون مارتن تكشف عن نسخة جديدة من فانتاج بمحرك V12

تواجه الشركة البريطانية تحديات لجعل محركها V12 متوافقًا مع معايير الانبعاثات Euro 7، ومن المتوقع أن تشمل التغييرات الأخرى في فانتاج ترقيات الهيكل ونظام المعلومات والترفيه الجديد.

من المتوقع أن يتم استبدال سيارة فانتاج الحالية، التي تم طرحها في 2018 بسيارة كوبيه رياضية كهربائية بالكامل في عام 2025، كما يتم النظر في نموذج هجين يعمل بالكهرباء، سيستخدم هذا ناقل الحركة الكهربائي الجديد الذي توفره Mercedes-AMGومشاركته مع الجيل التالي من C63.