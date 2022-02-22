المدير التنفيذي لـ "أستون مارتن": لن نتخلى عن محرك الـ V12

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "أستون مارتن"، توبياس مويرز، أن العلامة التجارية البريطانية ليس لديها نية للتخلي عن محركات V12 القوية في وقت قريب حتى بعد نجاح محرك V8 الموجود في سيارة "استون مارتن DBX 707" الـ SUV وتفوقع في عملية التسارع عن السيارات ذات محرك الـ 12 أسطوانة.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، ردا على سؤال ما إذا كانت محركات الـ 8 أسطوانات الموجودة في طراز DBX 707 - وهي نسخة معدلة من أقوى محرك موجود في مرسيدس AMG - يمكن أن تحل محل V12 في أستون مارتن DBS و أستون مارتن DB11 ذات الدرجة الأعلى في الأداء، نفى "مويورز" نية الاستبدال : "لا ، لن نفعل ذلك، لا يزال محرك V12 يتمتع ببعض الإمكانات، ووجود محرك V12 في أستون مارتن فانتاج يظهر أنه لا يزال هناك متسع لاستعمال محرك V12 في جيل السيارات الرياضية لدينا ".

من المتوقع أن تستخدم "أستون مارتن فانتاج V12" الجديدة مجموعة نقل حركة مشابهة جدا لسيارة "استون مارتن سبيدستر"، والتي تأتي بقوة 690 حصانًا وعزم دوران 555 رطلاً قدمًا.

وقال "مويرز" : "تعطي سيارة V12 Vantage انطباعًا عن طموحاتنا كعلامة تجارية في المستقبل وما نريده حقا لشركتنا هي السيارة الرياضية الأعلى أداءً التي قدمتها أستون على الإطلاق. إنه يعطي فكرة عما سنفعله بصناعة السيارات الرياضية ".

وكشف أن نهاية دورة حياة محركات الـ 12 أسطوانة ستكون ما بين سنة 2026-2027. وأضاف: "إذا كان لا يزال لدينا عملاء يتلهفون على هذه السيارات فإذا ما زال لديها سو ومساحة للتواجد حتى لو بأعداد صغيرة، نحن لا نتكلم على إنتاج تجاري بل إصدار محدود".