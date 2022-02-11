رئيس مجلس إدارة "أستون مارتن": توقعوا مفاجأة العام المقبل وتغيير شامل لهذه الأطرزة

رئيس مجلس إدارة أستون مارتن يكشف خطته لزيادة المبيعات

أكد رئيس مجلس إدارة "أستون مارتن" الإنجليزية “لورانس سترول”، أن العلامة التجارية تخطط أن تعيد تشكيل مجموعة سياراتها الرياضية بالكامل بحلول عام 2023 وأن كل الطرز ستكون جديدة بالكامل.

ووفقا لموقع "أوتو كار"، المتخصص في السيارات، طرز "أستون مارتن فانتاج" و "أستون مارتن DBS" و "أستون مارتن DB11"، التي تعمل بمحركات في المحور الأمامي للسيارة سيتم تغييرها بالكامل سواء من ناحية لغة التصميم المعتمدة أو من جهة مجموعة نقل الحركة ومكان تعيينها، الترقيات ستشمل تحسينات في نظام التعليق و المحركات وعلب التروس مع تغيير شامل في تصميم قمرة القيادة.

وقال "سترول" لموقع "أوتو كار": "أخيرًا أصبح لأستون مارتن شاشات ترفيه ومعلومات تعمل باللمس"، مؤكدا أن السيارات ستتخلص من نظام لوحة التتبع القديم المأخوذ من التكنولوجيا الخاصة بشركة "مرسيدس بنز" إذ أن بين أستون مارتن ومرسيدس عقد شراكة بموجبه يمكن لأستون مارتن أن تستخدم التكنولوجيا الخاصة بمرسيدس في مركباتها، لكن أستون مارتن حاليا تخطو خطوات جادة في سبيل تطوير وسائل تقنية حديثة خاصة بها.

ليس ذلك فحسب بل أكد أيضا "ستورل" أن سيارات أستون مارتن القادمة ستكون مختلفة كليا عن سيارات مرسيدس من حيث الشكل وأسلوب القيادة، وأنها ستكون سيارة انجليزية بالكامل ويأتي كل هذا في إطار الخطة الأشمل والأكبر لزيادة مبيعات سياراتها الرياضية ذات المحرك الأمامي إلى 4 آلاف وحدة سنويًا.

واستطرد قائلا: "أعدكم أن أستون مارتن بمنتجاتها ستبهركم خلال الفترة القادمة، تحديدا العام المقبل ستكونون على موعد مع مفاجأة، في السيارات التي تعمل بمحركات أمامية، ستكون بشكل مختلف كليا و لا يوجد أي تشابه على الإطلاق مع السيارات الحالية".