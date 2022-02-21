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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أستون مارتن ستواصل بناء سيارات رياضية بمحرك V12 .. صور

أستون مارتن ستواصل
أستون مارتن ستواصل بناء سيارات رياضية بمحرك V12

تتفوق سيارة أستون مارتن DBX 707 SUV الجديدة بمحرك V8على السيارة السياحية DBSالكبيرة بمحرك V12في مواصفات التسارع، لكن الرئيس توبياس مورز ليس لديه خطط فورية للتخلص التدريجي من محرك الشركة المكون من 12 أسطوانة.

أستون مارتن ستواصل بناء سيارات رياضية بمحرك V12

وردا على سؤال حول ما إذا كانت DBX 707's V8 نسخة معدلة من أقوى محرك Mercedes-AMG يمكن أن تحل محل V12في أستون مارتن DBSو DB11ذات الدرجة الأعلى، قال Moers: "لا لن نفعل ذلك، ولا يزال محرك V12يتمتع ببعض الإمكانات، ووجود محرك V12 Vantage يظهر أنه لا يزال هناك متسع لمحرك V12 في جيل السيارات الرياضية لدينا".

 

سيستخدم محرك V12 Vantage الجديد تكوينًا مشابهًا لمجموعة نقل الحركة لـ V12 Speedster، والذي يأتي بقوة 690 حصانًا و 555 رطلاً قدمًا من عزم الدوران وقد تم تأكيده بالفعل على أنه سوانسونغ لاسم V12 Vantage، لكن ملاحظات ميروز الأخيرة تشير إلى أن المحرك سيحتفظ بدور في برنامج سيارة أستون مارتن الرياضية.

أستون مارتن ستواصل بناء سيارات رياضية بمحرك V12

أضاف ميروز: "يعطي V12 Vantage انطباعًا عن المكان الذي نتحرك فيه مع العلامة التجارية إنها السيارة الرياضية الأعلى أداءً التي قدمتها أستون على الإطلاق، كما انها تعطي فكرة عما سنفعله بصناعة السيارات الرياضية".

 

وكشف أن نهاية دورة حياة V12s ستكون 2026-2027 وأضاف: "إذا كان لا يزال لديك عملاء يطاردونها، فهذه أعداد صغيرة نحن لا نتحدث عن الإنتاج الضخم، حيث يشير هذا إلى أن محرك V12يمكن أن يصبح عرضًا مخصصًا للغاية أو يمكن استخدامه فقط في الإصدارات الخاصة فائقة الحصرية، ويكاد يكون من المؤكد أنه لن يتم استخدامه في إصدار قوي من DBX مع إدراج Moers لديناميكيات القيادة وتوزيع الوزن كعوامل ستتأثر سلبًا.

 

تستخدم أستون مارتن حاليًا محركات AMG V8 وستة محركات مستقيمة عبر خط إنتاجها، لكن المحرك التوربيني رباعي الأسطوانات المخصص للنشر في الجيل التالي C63 و E63 سيكون "خطوة بعيدة جدًا" ، وفقًا لمورز "وقد تكون من بنات أفكاري، لكنها لا تتناسب مع أستون كعلامة تجارية."

DBX سيارة استون مارتن mercedes vantage

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